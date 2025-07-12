قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم
شاومينج يزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 وتعديل الدرجات.. والتعليم تنفي
نهائي مونديال الأندية.. موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان
قبل نهائي كأس العالم للأندية ...تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان
كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدعاية الانتخابية ومحظوراتها في انتخابات الشيوخ
لطلاب الثانوية العامة 2025.. سجل الآن في اختبارات القدرات عبر هذا الرابط
أردوغان: اليوم فتحت صفحة جديدة لتركيا بعد نزع سلاح العمال الكردستاني
القائمة الوطنية تعقد اجتماعها الثالث استعدادا لانتخابات الشيوخ.. غدا
جرائم مستمرة.. سقوط 27 شهيدا و180 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات رفح
نتائج الفريق.. ماذا قال أحمد سليمان عن يانيك فيريرا ومستقبله مع الزمالك؟
موجات حر تاريخية تضرب روسيا وأوروبا وتحذيرات من مستقبل مناخي قاتم.. ماذا يحدث؟
بعد معركة مع الشرطة.. مقـ تل تاجر مخدرات وضبط 4 آخرين بالاسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المسؤول السابق للسياسة الخارجية بأوروبا: يجب إيقاف الإبادة الجماعية بغزة

غزة
غزة
محمد على

في تصريح واضح بعد أن غادر منصبه، قال المسؤول السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال بوريل :"قبل 30 عامًا، لم نمنع إبادة سربرنيتسا.. اليوم، ننحني احترامًا للضحايا.. وأفضل طريقة لتكريم ذكراهم هي إيقاف الإبادة الجماعية الأخرى التي تُرتكب حالياً في غزة".


يـأتي ذلك فيما قالت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 33 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 14 في مدينة غزة.

ومن بين الشهداء ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة كانوا يقطنون خيمة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب مستشفى شهداء الأقصى.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء باستشهاد أربعة أشخاص آخرين في غارات منفصلة على حيي الرمال والشيخ رضوان في مدينة غزة.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب 10 آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة، بحسب ما أفادت مصادر طبية في مستشفى الأهلي.

وعلاوة على ذلك، أشارت التقارير الإعلامية إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة أسفرت عن استشهاد 45 فلسطينياً على الأقل يوم الجمعة، بما في ذلك ما لا يقل عن 10 من طالبي المساعدة.

وذكرت الأمم المتحدة أن نحو 800 فلسطيني استشهدوا منذ أواخر شهر مايو أثناء سعيهم للحصول على المساعدة في المواقع التي تديرها في الغالب مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، 15 فلسطينيا بينهم تسعة أطفال وأربع نساء، أثناء انتظارهم في طوابير للحصول على مكملات غذائية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

تصريح واضح غادر منصبه المسؤول السابق للسياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل غزة إبادة جماعية إبادة سربرنيتسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

تنسيق الجامعات 2025

رسميا.. إتاحة موقع تنسيق الجامعات لدفعة 2025 من طلاب الثانوية العامة

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

أحمد عبد القادر

إبراهيم عبد الجواد يكشف مصير أحمد عبد القادر

سيد عبد الحفيظ

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات وائل القباني.. ماذا قال؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12-7-2025

ترشيحاتنا

ليلى زاهر وريم سامي

الجميلة ريمو| ليلى زاهر تهنئ ريم سامي بعيد ميلادها

مي فاروق

مى فاروق تحيي حفلا غنائيا فى مهرجان قرطاج.. 16 أغسطس

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تشيد بموقف منى الشاذلي بعد واقعة مها الصغير

بالصور

مسار تقشفي رغم الأرباح.. فولفو تقرر الاستغناء عن 15% من العاملين

فولفو
فولفو
فولفو

رئيس ريفيان يفضح العدو الخفي لـ السيارات الكهربائية

رئيس ريفيان
رئيس ريفيان
رئيس ريفيان

انفجار الإيرباجز فجأة في سيارة تويوتا كورولا يعرض ركابها لخطر الموت

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

معاها سواق ووظيفة هدية.. شاهد سيارة فاخرة بسعر خيالي

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

فيديو

محمد رمضان

رقص فوق العربية.. نجوم الفن والرياضة بحفل محمد رمضان بالعلمين|فيديو

سلوى عثمان

تحمل أسمها.. سلوى عثمان تشارك الرابر كوك قي أغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد