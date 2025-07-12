بينهم أم وأطفالها الثلاثة.. 16 شهيدا في قصف الاحتلال لعدة مناطق بـ غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 16 مواطنًا فلسطينيا منذ فجر اليوم السبت، في قصف شنه الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن أما وأطفالها الثلاثة استشهدوا في قصف استهدف شارع جمال عبد الناصر، مقابل الجامعة الإسلامية غرب مدينة غزة.

وأوضحت وكالة وفا نقلا عن مصادر طبية أن أربع نساء استشهدن، وأُصيب 10 فلسطينيين آخرين، في قصف استهدف منزلًا قرب مدرسة يافا في حي التفاح شرق المدينة.

وأضافت أن مواطنان فلسطينيان استشهدا في قصف استهدف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شرق غزة.

وفي وسط القطاع، استشهدت طفلة، وأُصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا قرب مدرسة الحساينة غرب النصيرات.

وقالت مصادر محلية فلسطينية أن طائرة مسيّرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مخيم المناصرة بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد المواطن صهيب محمود القريناوي وزوجته وأطفاله.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثماني شهيدين من منطقة الشيخ ناصر في خان يونس، ونُقلا إلى مجمع ناصر الطبي.