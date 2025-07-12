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انقلاب قارب في البحر الكاريبي.. و غرق أربعة مهاجرين وفقدان 20 آخرين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انقلاب قارب في البحر الكاريبي.. و غرق أربعة مهاجرين وفقدان 20 آخرين

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

غرق أربعة مهاجرين وفُقد نحو 20 آخرين في حادث انقلاب قارب في البحر الكاريبي قبالة سواحل الدومينيكان، بحسب وكالة الانباء القطرية.

و اعلنت هيئة الدفاع المدني في الدومينيكان أن طواقمها تمكنت من إنقاذ 17 مهاجرا من القارب الذي كان ينقل نحو 40 شخصا متجهين إلى بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة، و ذلك وفقا لبيان لها.

كما أعلنت القوات البحرية عن انقاذها 10 أشخاص من الدومينيكان و7 من هايتي، من بينهم طفل.


ويدفع المهاجرون نحو 7 آلاف دولار أمريكي للوصول إلى بورتوريكو من الدومينيكان، وقد تحولت هذه الرحلات البحرية إلى ظاهرة متنامية خلال العقد الماضي.

و يذكر أنه يتم صناعة قوارب المهاجرين المعروفة باسم "يولا" في الدومينيكان من الأخشاب أو الألياف الزجاجية دون مراعاتة شروط السلامة العامة. 
 

مهاجرين انقلاب قارب البحر الكاريبي الدومينيكان هيئة الدفاع المدني

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