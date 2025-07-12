انقلاب قارب في البحر الكاريبي.. و غرق أربعة مهاجرين وفقدان 20 آخرين

غرق أربعة مهاجرين وفُقد نحو 20 آخرين في حادث انقلاب قارب في البحر الكاريبي قبالة سواحل الدومينيكان، بحسب وكالة الانباء القطرية.

و اعلنت هيئة الدفاع المدني في الدومينيكان أن طواقمها تمكنت من إنقاذ 17 مهاجرا من القارب الذي كان ينقل نحو 40 شخصا متجهين إلى بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة، و ذلك وفقا لبيان لها.

كما أعلنت القوات البحرية عن انقاذها 10 أشخاص من الدومينيكان و7 من هايتي، من بينهم طفل.



ويدفع المهاجرون نحو 7 آلاف دولار أمريكي للوصول إلى بورتوريكو من الدومينيكان، وقد تحولت هذه الرحلات البحرية إلى ظاهرة متنامية خلال العقد الماضي.

و يذكر أنه يتم صناعة قوارب المهاجرين المعروفة باسم "يولا" في الدومينيكان من الأخشاب أو الألياف الزجاجية دون مراعاتة شروط السلامة العامة.

