قاضية تأمر إدارة ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية

أمرت قاضية فيدرالية إدارة ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقال العشوائية المتعلقة بالهجرة في سبع مقاطعات بكاليفورنيا، بما فيها

لوس أنجلوس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وكانت جماعات مناصرة المهاجرين قد رفعت دعوى قضائية الأسبوع الماضي، متهمةً إدارة الرئيس دونالد ترامب باستهداف ذوي البش السمراء بشكل ممنهج في جنوب كاليفورنيا خلال حملتها المستمرة على الهجرة.

من بين المدعين ثلاثة مهاجرين محتجزين ومواطنَين أمريكيَّين، أحدهما احتُجز رغم إبرازه هويته للضباط.



طلبت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية من القاضي منع الإدارة من استخدام ما وصفته بأساليب غير دستورية في مداهمات الهجرة.

يتهم المدافعون عن المهاجرين مسؤولي الهجرة باحتجاز أشخاص بناءً على عرقهم، وتنفيذ اعتقالات دون مذكرة توقيف، ومنع المعتقلين من الوصول إلى محامٍ في مركز احتجاز بوسط مدينة لوس أنجلوس. وصرحت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي الأمريكي، في رسالة بريد إلكتروني بأن أي ادعاءات باستهداف أفراد من قِبل جهات إنفاذ القانون بسبب لون بشرتهم هي ادعاءات مقززة وكاذبة تمامًا. وأضافت ماكلولين أن عمليات إنفاذ القانون مُستهدفة بدقة، وأن الضباط يبذلون العناية الواجبة قبل إجراء الاعتقالات.

كما أصدرت القاضية مامي إي. فريمبونج أمرًا منفصلًا يمنع الحكومة الفيدرالية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس. وأصدرت فريمبونج الأوامر في اليوم التالي لجلسة استماع جادلت خلالها جماعات المناصرة بأن الحكومة تنتهك التعديلين الرابع والخامس من الدستور.

يعيش المهاجرون واللاتينيون في جنوب كاليفورنيا حالة من التوتر منذ أسابيع، منذ أن كثّفت إدارة ترامب حملات الاعتقال في مغاسل السيارات ومواقف سيارات "هوم ديبوت" ومحاكم الهجرة ومجموعة من الشركات. وشارك عشرات الآلاف في مسيرات في المنطقة احتجاجًا على المداهمات وما تلاها من نشر للحرس الوطني ومشاة البحرية.