ترامب يمنح سلطات الهجرة تفويضا كاملا للرد على هجمات الرشق بالحجارة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن منحه تفويضًا كاملاً لوكالة الهجرة والجمارك وأجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية الأخرى للرد على أي هجمات تطال عناصرها، وذلك في أعقاب حادث تعرضت فيه سيارات تابعة للوكالة للرشق بالحجارة خلال دورية ميدانية، على حد تعبيره.

وفي تدوينة غاضبة نشرها على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إنه شاهد أثناء عودته من ولاية تكساس "بلطجية يرمون ضباط إدارة الهجرة والطوارئ بالحجارة والطوب بعنف أثناء تحركهم في سياراتهم الرسمية"، مؤكدًا أن الأضرار التي لحقت بالمركبات كانت "جسيمة" رغم أنها كانت "جديدة كليًا".

وأضاف ترامب: "أعلم أن هؤلاء الضباط يجدون صعوبة في البقاء متفرجين، لأن ما حدث يظهر احتقارًا تامًا للقانون والنظام". وفي هذا السياق، وجه الرئيس الأمريكي تعليماته الصريحة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وقيصر الحدود توم هومان، بإصدار أوامر مباشرة لعناصر الهجرة والأمن الداخلي بـ"إيقاف سياراتهم واعتقال هؤلاء الأوغاد، باستخدام أي وسيلة ضرورية"، على حد وصفه.

تفويض بالاعتقال والسجن الفوري

وقال ترامب في ختام رسالته إنه يمنح "تفويضًا كاملاً لإدارة الهجرة والجمارك لحماية نفسها تمامًا كما تحمي المواطنين"، محذرًا من تكرار مثل هذه الحوادث. وشدد: "لا أريد أن أرى مرة أخرى سيارة تقل ضابط إنفاذ قانون تتعرض لهجوم... مُنح تصريح فوري بالاعتقال والسجن".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه عدة ولايات أمريكية احتجاجات متفرقة تتعلق بسياسات الهجرة، فيما تتصاعد الانتقادات الحقوقية بسبب ممارسات بعض الأجهزة الأمنية تجاه المهاجرين، خاصة في المناطق الحدودية الجنوبية.

زيارة إلى تكساس وسط كارثة فيضانات مميتة

وأدلى ترامب بهذه التصريحات بعد عودته من ولاية تكساس، التي زارها برفقة زوجته ميلانيا للقاء فرق الإنقاذ وعائلات الضحايا في أعقاب فيضانات مدمرة اجتاحت الولاية خلال الأسبوع الماضي. وقال الرئيس الأمريكي خلال جولته إن ما شاهده من دمار "لم يرَ مثيلًا له من قبل"، مشيرًا إلى أن الفيضانات جرفت منازل وسيارات ومواقع تخييم، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 120 شخصًا، بينهم عشرات الأطفال.

وتزامنت زيارته مع دعوات أطلقها سكان محليون لتعزيز جهود الحكومة الفيدرالية في عمليات الإنقاذ والإغاثة، فيما أعلن البيت الأبيض أن ترامب أمر بتخصيص موارد إضافية عاجلة لدعم عمليات الطوارئ في المناطق المنكوبة.