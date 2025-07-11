لوّح ببيان حاسم ضد روسيا .. ترامب: أسلحة لأوكرانيا على نفقة الناتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على إلقاء "بيان مهم" بشأن روسيا، وذلك بالتزامن مع استعدادات واشنطن لتزويد أوكرانيا بدفعات جديدة من الأسلحة عبر صفقات شراء من حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح ترامب في تصريح هاتفي لشبكة "إن.بي.سي.نيوز" أن هذا البيان المرتقب سيصدر يوم الاثنين المقبل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وخلال حديثه، جدد ترامب انتقاداته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي بصدد تمرير مشروع قانون بفرض عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا، بدعم من السيناتور ليندسي جراهام، الحليف المقرب من ترامب.

وكشف الرئيس الأمريكي عن اتفاق تم التوصل إليه مع قادة حلف الناتو، ينص على أن الدول الأعضاء في الحلف ستتحمل كامل تكلفة الأسلحة الأمريكية التي سيتم إرسالها لاحقًا إلى أوكرانيا. وأكد ترامب قائلًا: "سوف نرسل أسلحة للناتو، وسوف يدفع الناتو ثمن تلك الأسلحة بالكامل". كما نفى علمه بأي توجيهات صادرة عن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بوقف شحنات الأسلحة المقررة لأوكرانيا.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ما يعكس استمرار قنوات الاتصال الدبلوماسي بين واشنطن وموسكو رغم التصعيد العسكري.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة في البيت الأبيض بأن البيان المنتظر من ترامب قد يتضمن ملامح لاستراتيجية أمريكية جديدة تجاه روسيا، تشمل مراجعة سياسات الدعم العسكري لأوكرانيا وتنظيم العلاقات مع حلف الناتو ضمن إطار أكثر صرامة وتحديدًا.

من جهة أخرى، رأت تحليلات سياسية أن إعلان ترامب المرتقب يأتي في إطار سعيه لتعزيز حضوره السياسي داخليًا، خاصة مع اقتراب مواعيد الانتخابات الرئاسية، حيث يسعى لتأكيد دوره القيادي في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي.