قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كسوف القرن.. الأقصر تغرق في الظلام والشمس تختفي من السماء
التخلي عنها بعد 20 عاما.. قصة خلع الأحذية في هذه المطارات
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
المقرر الأممي المعني بالفقر: حكومة نتنياهو جعلت الحياة في غزة مستحيلة
حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو
شقق بمقدم 50 ألف جنيه بسكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
من كوالالمبور .. روبيو: التواصل مع الصين ضرورة استراتيجية لتفادي التصعيد
خطة متكاملة وانطلاقة قوية.. الزمالك يبدأ مشروع فيريرا بـ5 تعاقدات مؤثرة
استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمارات بين مصر والصين | تفاصيل
للعاملين الدولة.. متى يتم محو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين؟
إذاعة جيش الاحتلال: 890 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة
موعد إعلان أسماء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لوّح ببيان حاسم ضد روسيا .. ترامب: أسلحة لأوكرانيا على نفقة الناتو

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على إلقاء "بيان مهم" بشأن روسيا، وذلك بالتزامن مع استعدادات واشنطن لتزويد أوكرانيا بدفعات جديدة من الأسلحة عبر صفقات شراء من حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح ترامب في تصريح هاتفي لشبكة "إن.بي.سي.نيوز" أن هذا البيان المرتقب سيصدر يوم الاثنين المقبل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وخلال حديثه، جدد ترامب انتقاداته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي بصدد تمرير مشروع قانون بفرض عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا، بدعم من السيناتور ليندسي جراهام، الحليف المقرب من ترامب.

وكشف الرئيس الأمريكي عن اتفاق تم التوصل إليه مع قادة حلف الناتو، ينص على أن الدول الأعضاء في الحلف ستتحمل كامل تكلفة الأسلحة الأمريكية التي سيتم إرسالها لاحقًا إلى أوكرانيا. وأكد ترامب قائلًا: "سوف نرسل أسلحة للناتو، وسوف يدفع الناتو ثمن تلك الأسلحة بالكامل". كما نفى علمه بأي توجيهات صادرة عن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بوقف شحنات الأسلحة المقررة لأوكرانيا.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ما يعكس استمرار قنوات الاتصال الدبلوماسي بين واشنطن وموسكو رغم التصعيد العسكري.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة في البيت الأبيض بأن البيان المنتظر من ترامب قد يتضمن ملامح لاستراتيجية أمريكية جديدة تجاه روسيا، تشمل مراجعة سياسات الدعم العسكري لأوكرانيا وتنظيم العلاقات مع حلف الناتو ضمن إطار أكثر صرامة وتحديدًا.

من جهة أخرى، رأت تحليلات سياسية أن إعلان ترامب المرتقب يأتي في إطار سعيه لتعزيز حضوره السياسي داخليًا، خاصة مع اقتراب مواعيد الانتخابات الرئاسية، حيث يسعى لتأكيد دوره القيادي في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن أوكرانيا الناتو فلاديمير بوتين مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام ماركو روبيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

زيزو

إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك

حريق سنترال رمسيس

النار ولعت تاني .. ماذا حدث في سنترال رمسيس مساء الخميس؟| فيديو وصور

الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 11-7-2025

سنة تجعل قدميك ثابتة على الصراط يوم القيامة.. اغتنمها يوم الجمعة

سنة تجعل قدميك ثابتة على الصراط يوم القيامة.. اغتنمها يوم الجمعة

الأهلي

الأهلي يقرر تعديل عقد إمام عاشور.. والخطيب يضغط بقوة لضم مصطفى محمد

ترشيحاتنا

شيبسي

طريقة عمل شيبسي مقرمش ولذيذ

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| هوس روتين العناية بالبشرة يأتي بنتائج عكسية.. شرب الشاي والقهوة باللبن يخفي مخاطر صحية

الخرف

بتحصل لكتير مننا .. اعرف أعراض غير متوقعة لمرض الخرف

بالصور

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

منافسة تسلا موديل 3... أسرع سيارة هيونداي بمواصفات خارقة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد