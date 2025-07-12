هزة أرضية بقوة 3.4 درجة تضرب ولاية جزائرية

ضربت هزة أرضية ولاية "قالمة" الواقعة على بعد نحو 550 كيلومترا شرقي الجزائر، و جاءت الهزة بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، بحسب وكالة الانباء القطرية.

وكان مركز الزلزال على بعد كيلومترين اثنين جنوب غربي بلدة حمام دباغ التابعة لولاية قالمة شرق البلاد، دون أن يبلغ حتى الآن عن تسجيل خسائر مادية أو بشرية، حسبما أفاد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في بيان له.

و يذكر أن الزلزال الذي ضرب ولاية بومراداس في 21 مايو 2003 كان الأعنف في تاريخ البلاد حينما بلغت شدته 6.8 درجة، وتسبب بمقتل 2266 شخصا وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، وتضرر أو انهار بسببه أكثر من 1234 بناء، كما أدى إلى تضرر كوابل الاتصال البحرية، وقدرت قيمة خسائره بما يقارب 100 مليون دولار أمريكي، وشعر به سكان جزر البليار وبرشلونة في إسبانيا وموناكو بفرنسا.

و تتعرض المناطق الشمالية والشرقية من الجزائر بين الحين والآخر لهزات أرضية وزلازل خفيفة.