روسيا تهاجم أوكرانيا بالمسيرات والصواريخ

أفادت وسائل إعلام ومسؤولون أوكرانيون، اليوم السبت ، ان روسيا شنت موجة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على غرب أوكرانيا خلال الليل، واستهدفت مناطق بعيدة عن الخطوط الأمامية، بحسب “العربية”.

كما وقع انفجار في مدينة "لوتسك" في شمال غربي البلاد، بحسب شبكة "سوسبيلن" العامة، بالاضافة الى انفجارات في مدينتي لفيف بالقرب من الحدود مع بولندا وتشيرنفتسي بالقرب من الحدود مع رومانيا، حسبما ذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" نقلا عن صحافييها على الأرض.

كما اندلع حريقا في أحد المبانى في لفيف بعد الهجمات، وفقا لتصريحات عمدة لفيف، أندري سادوفي، في منشور على "تليجرام".

و افادت صحيفة "كييف إندبندنت" أن الطائرات المسيرة شوهدت أيضا تقترب من منطقتي تيرنوبيل وفولين، وفقا لمصادر رسمية، مضيفة أن القوات الجوية الأوكرانية حذرت في وقت سابق من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقت من روسيا وكانت تتجه غربا.