فيضانات تكساس.. ارتفاع عدد القتلى إلى 129 و166 مفقودا

ارتفعت حصيلة قتلى فيضانات تكساس إلى 129 شخصا، جراء الفيضانات التي ضربت منطقة هيل كانتري.

كانت مقاطعة كير في ولاية تكساس الأمريكية الأكثر تضررًا، حيث بلغ عدد الوفيات 103 أشخاص على الأقل، من بينهم 36 طفلًا، بحسب ما أوردته شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع إعلانًا لكارثة في المقاطعة، وتتواجد الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ على الأرض هناك.

وصرح مسئولون بأن عدد القتلى على مستوى الولاية ارتفع إلى 129، ولا يزال 166 شخصًا في عداد المفقودين.

وزار الرئيس ترامب وقرينته ميلانيا عددا من المناطق في ولاية تكساس أمس، الجمعة، وسأل أحد الصحفيين ترامب عن من يقولون إن الإنذارات لم تُطلق في الوقت المناسب، وإنه كان من الممكن إنقاذ المزيد من الأشخاص، فأجاب: "أعتقد أن الجميع قاموا بعمل رائع في ظل هذه الظروف".

وأضاف ترامب: "لا يسأل سؤالًا كهذا إلا شخص شرير جدًا. أعتقد أن هذا عمل بطولي. عمل مذهل. حقًا، هذا هو العمل الذي أنجزتموه جميعًا. من السهل أن تجلسوا وتتساءلوا: “يا إلهي، ماذا كان يمكن أن يحدث هنا أو هناك؟” لم أرَ شيئًا كهذا من قبل".