الرئيس السيسي يهنئ سلطان بروناي وإمبراطور اليابان بمناسبة العيد القومي

أ ش أ

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس محمد رضا السيد، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة بروناي دار السلام للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس محمد عاطف عبد الحميد، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة اليابان للتهنئة بهذه المناسبة.