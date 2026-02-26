منظومة الهاوتزر K9 A1 EGY من أنجح تجارب التصنيع العسكري داخل مصانع الإنتاج الحربي

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي وفد من شركة Hanwha الكورية الجنوبية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك القائم بين وزارة الإنتاج الحربي والشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

تصنيع منظومة الهاوتزر (K9 A1 EGY)



استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالوفد، معرباً عن تقديره للتعاون المشترك بين الوزارة و شركة Hanwha الكورية الجنوبية في مجال التصنيع العسكري، خاصة في تصنيع منظومة الهاوتزر (K9 A1 EGY) داخل مصانع الإنتاج الحربي، ووصفها بأنها من أهم وانجح الشراكات في عمليات التصنيع العسكري، مشيراً إلى أن التواصل سيستمر بشكل مكثف لضمان إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية والمواصفات القياسية، مؤكدً أن هذا التعاون يعزز العلاقات (المصرية – الكورية الجنوبية)، بدعم القيادة السياسية للبلدين.

أنظمة المدفعية



و يعد الهاوتزر (k9 A1 Egy) من أكثر أنظمة المدفعية تطوراً وفاعلية في العالم، ويتميز بقدرة عالية على الانتشار السريع، والتدريع القوي ، ومدى نيراني كبير، لذا سارعت وزارة الإنتاج الحربي بتجهيز خط الإنتاج داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي، مع تصنيع الذخيرة الخاصة بها محليًا، ومن المقرر تسليم أول كتيبة لتشكيلات القوات المسلحة خلال النصف الأول من عام 2026، وتم تصنيع الذخيرة 155 مم الخاصة بالمدفع K-9 داخل مصانع الإنتاج الحربي.



من جانبة قدم الوفد التهنئة للدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي بتولية حقيبة وزارة الإنتاج الحربي ونيل ثقة القيادة السياسية، وأنه جدير بتلك الثقة، لما له من خبرات وعلم يؤهلة لمواصلة تلك المسيرة، كما تعهد وفد شركة (Hanwha) على أن العمل سوف يستمر بشكل مكثف، بالتعاون مع مهندسي وعمال الشركات التابعة للإنتاج الحربي لإنجاز المهام بالتوقيتات المحددة، كما تقدم الوفد بالشكر لجميع العاملين بالإنتاج الحربي وعلى رأسهم وزير الدولة للإنتاج الحربي لتقديم الدعم لهم داخل الشركات التابعة والعمل يداً واحدة لضمان خروج هذا التصنيع بشكل يليق بمكانة مصر الإقليمية.