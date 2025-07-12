نتنياهو يكشف نيته ضرب إيران مرة أخرى.. ماذا كان رد الرئيس الأمريكي؟

أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وفق مصادر لها إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته استهداف إيران مجدًا في حال وشروط محددة.

وذكرت الصحيفة وفق مصادرها أن إسرائيل ستوجه ضربات لإيران إن استأنفت سعيها لامتلاك سلاح نووي، وفق رأي نتنياهو.

وأرودت وول ستريت جورنال رد ترامب ردًا على نتنياهو والذي لم يكن رفضًا تامًا وإنما موائمة بين الأمور.

وفق الصحيفة الأمريكية الشهيرة، فإن ترامب أخبر نتنياهو أنه يفضل حلاً دبلوماسيًا مع طهران لكنه لا يعارض خطة إسرائيل.

كما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أمريكية لاستئناف مهاجمة إيران فقد تهاجم إيران حتى لو لم توافق أمريكا أو لم تتحرك معها بالمساندة كما المرة الفائتة.

ذكرت الصحيفة أن إسرائيل تأكدت أن بعض مخزون طهران من اليورانيوم في أصفهان نجا من الهجوم وهو الأمر الذي حرك مخاوف الاحتلال مرة أخرى.