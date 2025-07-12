حدث أمني في خان يونس جنوب قطاع غزة|تفاصيل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع حدث أمني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الحدث أو الجهات المتورطة فيه حتى اللحظة

مروحية إخلاء إسرائيلية تهبط في تل أبيب

وذكرت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن مروحية إخلاء إسرائيلية هبطت في مستشفى "إيخيلوف" بمدينة تل أبيب، قادمة من غزة، وكانت تقل جندياً مصاباً.

ويُرجّح أن الإصابة وقعت في سياق الحدث الأمني المبلغ عنه في خان يونس.

الاحتلال يحوّل مراكز المساعدات إلى مصائد للموت

في سياق متصل، اتهمت مصادر فلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة إلى مصائد قاتلة، تستهدف المدنيين بشكل مباشر.

مجزرة جديدة في رفح بحق منتظري المساعدات

ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، راح ضحيتها عدد من المدنيين الفلسطينيين كانوا في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية، ما يرفع منسوب الغضب الشعبي والإدانة الدولية للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق سكان القطاع.