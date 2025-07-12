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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد أمني في قطاع غزة.. اشتباكات وغارات ومجزرة في رفح |تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهد قطاع غزة اليوم، السبت، تصعيدًا أمنيًا خطيرًا تمثل في وقوع حدثين أمنيين متزامنين، أحدهما في المنطقة الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة، والآخر في المنطقة الشمالية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، وذلك وسط تحليق مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة للطائرات الحربية الإسرائيلية.

وذكر بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، أن الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق نيرانه باتجاه المناطق الشمالية من خان يونس، ما أدى إلى تطاير خيام النازحين في منطقة المواصي نتيجة اقتراب الطائرات من الأرض.

 وأشار إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المناطق.

وفي تطور آخر، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في المنطقة الغربية لمدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد 30 شخصًا وإصابة 180 آخرين، نتيجة إطلاق النار المباشر والقصف المكثف باستخدام الآليات العسكرية الإسرائيلية.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على مناطق متفرقة من مدينة خان يونس، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني لتلقي العلاج. 

وأكدت مصادر طبية أن عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم تجاوز 70 شهيدًا، في ظل تواصل العمليات العسكرية بشكل عنيف.

قطاع غزة حي الشجاعية الاحتلال الإسرائيلي

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