الإغاثة الطبية بغزة: القطاع يعيش أصعب أيامه منذ بداية العدوان

أكد الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، أن الوضع الإنساني والطبي في القطاع وصل إلى مستوى غير مسبوق من التدهور، مؤكدًا أن "غزة تعيش أصعب أيامها منذ بداية الحرب والحصار".

وأضاف زقوت، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي يتواصل في جميع المناطق دون توقف، وسط أوامر إخلاء جديدة تطال مناطق مكتظة أصلًا بالنازحين، ما يفاقم مأساة المدنيين.

الوضع الصحي ينهار والمستشفيات على شفا الانهيار

وأشار زقوت، إلى أن المستشفيات في غزة تعاني من أزمة مزدوجة: نقص حاد في الوقود، الذي لا يُزوّد سوى بالاحتياج اليومي، وتزايد في أعداد الإصابات اليومية، والتي تتراوح بين 200 إلى 300 حالة، 40% منها حالات حرجة تتطلب تدخلاً جراحيًا فوريًا أو دخولًا إلى غرف العناية المركزة.

وشدد على أن "أي تأخير في تزويد الوقود قد يؤدي إلى توقف تام للخدمات الصحية"، في وقت تُستهدف فيه الطواقم الطبية ويُمنع وصول الموارد الطبية اللازمة.

توقف علاج السرطان والجوع يفتك بالأطفال

كشف مدير "الإغاثة الطبية" عن توقف تام لخدمات علاج مرضى السرطان في قطاع غزة، مؤكدًا أن الجوع بات هو العنوان الأبرز للمشهد الإنساني، خاصة بين الأطفال، حيث يتزايد الضغط على المستشفيات نتيجة حالات سوء التغذية المتفاقمة.

تصعيد ميداني كلما اقترب الحديث عن اتفاق

وربط زقوت بين تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وبين الحديث المتكرر عن اقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن "كل مرة يقترب فيها الحديث عن هدنة، نرى على الأرض تصعيدًا أعنف"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"محاولة فرض وقائع جديدة قبل أي تسوية محتملة".