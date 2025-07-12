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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 57,523 والمصابين يتجاوزون 136 ألفًا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023 قد ارتفع إلى 57,523 شهيدًا، في حين بلغ عدد المصابين 136,617 مصابًا، وفق ما نقلته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

تصعيد جديد: 71 شهيدًا منذ فجر اليوم

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر جديدة منذ فجر اليوم، أسفرت عن استشهاد 71 فلسطينيًا، من بينهم 29 شخصًا كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية، في مؤشر على استمرار استهداف المدنيين.

غارات جوية على مدينة غزة

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن طيران الاحتلال استهدف مبنى في محيط الجامعات بمدينة غزة، دون صدور حصيلة رسمية للضحايا حتى الآن، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اشتباكات عنيفة تدور في منطقتي الشجاعية وخان يونس بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، في وقتٍ أعلنت فيه إصابة جندي إسرائيلي شمال قطاع غزة خلال المعارك.

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