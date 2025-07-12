خلافات بين روسيا وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم.. وبوتين يميل للموقف الأمريكي

كشفت مصادر عن وجود خلافات بين روسيا وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم في الوقت الذي يميل فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الموقف الأمريكي لوقف طهران تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.

وأفادت المصادر أن إيران أبلغت روسيا أنها لن تناقش مسألة وقف تخصيب اليورانيوم، حيث عرضت موسكو تزويدها باليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%.

وأوضحت المصادر لموقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول إقناع إيران بالقبول باتفاق نووي مع الولايات المتحدة يمنعها من تخصيب اليورانيوم.

وأضافت المصادر أن بوتين ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاصيل اتفاق نووي محتمل مع إيران.

ونوهت إلى أن بوتين يدعم وقف إيران لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب نيته استهداف إيران مجددا إذا استأنفت مساعيها لامتلاك سلاح نووي.

وأوضحت وول ستريت جورنال أن رد ترامب لم يكن رفضًا تامًا وإنما موائمة بين الأمور، وأنه يفضل حلاً دبلوماسيًا مع طهران لكنه لا يعارض خطة إسرائيل.

كما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي، أن دولة الاحتلال لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أمريكية لاستئناف مهاجمة إيران فقد تهاجم إيران حتى لو لم توافق أمريكا أو لم تتحرك معها بالمساندة كما المرة الفائتة.