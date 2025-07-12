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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تعدم رجلاً علناً..تعرف على التهمة

عملية إعدام
عملية إعدام
محمد على

نفذت السلطات الإيرانية، السبت، حكم الإعدام بحق رجل أدين باغتصاب وقتل فتاة صغيرة، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية.

كانت عائلة الضحية، من مدينة بوكان شمال غرب البلاد، شاركت في الإجراءات القانونية وطلبت الإعدام على العلن، بحسب موقع "ميزان أونلاين" الإخباري التابع للسلطة القضائية.

ونقلت وكالة ميزان عن رئيس القضاء في المحافظة ناصر عتباتي قوله إن "القضية حظيت باهتمام خاص بسبب التأثير العاطفي الذي أحدثته على الرأي العام".

صدر حكم الإعدام في مارس الماضي، وأيدته المحكمة العليا في الجمهورية الإيرانية لاحقا.

وقال عتاباتي إن عملية الإعدام نفذت علنا "بناء على طلب أسرة الضحية والمواطنين، نظرا للتأثير النفسي الذي خلفته القضية على المجتمع".

ولا تعد عمليات الإعدام العلنية، عادة بالشنق، أمرا غير شائع في إيران، ولكنها تحدث في حالات تعتبر شديدة الخطورة بشكل خاص.

ويُعاقب على القتل والاغتصاب بالإعدام في إيران، التي تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد عمليات الإعدام بعد الصين، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية.

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