جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصف 250 هدفا في غزة خلال 48 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تفكيك عدد من المتفجرات ونقاط المراقبة التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، التي استُخدمت لنصب كمائن للجنود في منطقتي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة خلال اليومين الماضيين.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف العشرات من المقاومين في المنطقة نفسها، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل خمسة جنود وإصابة 14 آخرين في بيت حانون جراء انفجار عبوة ناسفة، معظمهم من كتيبة نيتسح يهودا في لواء كفير.

وقال جيش الاحتلال إن حماس زرعت عبوات ناسفة بدائية الصنع قبيل دخول الجنود المنطقة الواقعة بين سلاح الجو وقصف المدفعية الذي تم تنفيذه لتمهيد طريق آمن للمشاة.

ضربت القوات الجوية ما مجموعه حوالي 250 هدفًا في جميع أنحاء غزة خلال اليومين الماضيين، بما في ذلك مقاومين، ومنشآت مفخخة، ومرافق تخزين أسلحة، ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، ومواقع قناصة، وأنفاق، وغيرها.

قُتل العديد من الجنود في جميع أنحاء غزة نتيجة عبوات ناسفة ، وكمائن، وقناصة، ونيران صواريخ مضادة للدبابات.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي، أن الرقيب أول (احتياط) أبراهام أزولاي قُتل في خان يونس بغزة بعد أن خرج مقاومين من نفق وحاولوا اختطافه.

في الأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل الرقيب أساف زامير، الذي قُتل أيضًا في خان يونس وفي نفس الحادث، أصيب أربعة جنود.