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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: ألمانيا متواطئة في العدوان الإسرائيلي على إيران

بقائي
بقائي
محمد على

وجهت إيران انتقادا لاذعا لـ ألمانيا، حيث نددت ببرلين لتأييدها للحرب التي فرضها النظام الإسرائيلي على الجمهورية الإيرانية الشهر الماضي، وأشارت إلى أن هذا التأييد يرقى إلى مستوى التواطؤ في العدوان.

أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بهذه التصريحات في منشور على موقع إكس، مخاطبا المستشار الألماني فريدريش ميرز، واستنكر دعمه "للسلوك الخارج عن القانون والجرائم الفظيعة" التي يرتكبها النظام.

وقال بقائي إن دعم ميرز ينتهك "المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مضيفًا بشكل واضح أن المسؤول الألماني، وهو محام ، "يجب أن يعرف جيدًا أن الهجوم المسلح غير المبرر الذي شنته تل أبيب ضد إيران كان انتهاكًا صارخًا للمادة 2 (4) من الميثاق ... وعملًا صارخًا من أعمال العدوان".

أكد المتحدث أن تأييد هذا الظلم يجعل ألمانيا شريكة فيه. وحذّر قائلاً: "لا يمكن للحكومة الألمانية التهرب من مسؤوليتها الدولية عن التواطؤ في أفعال إسرائيل الخاطئة والإجرامية".

جاءت هذه التصريحات بعد أن قال ميرز إنه "ليس لديه شك في شرعية وقانونية الحرب غير المبررة بموجب القانون الدولي" والتي أودت بحياة 935 إيرانيًا على الأقل، بمن فيهم كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

وزعم أن الحرب الإسرائيلية جاءت في سياق "التهديد العسكري" المستمر من جانب إيران، زاعماً أن النظام سوف يتعرض لهجمات "يومية" من جانب الجمهورية قبل شن الحرب.

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