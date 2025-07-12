تعيين رئيس جديد لبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق

قرر الاتحاد الأوروبي تعيين رالف شرودر رئيسا جديدا لبعثته الاستشارية في العراق (EUAM)، على أن يتولى مهامه رسميا في أغسطس المقبل، بحسب وكالة الانباء القطرية.

و يعتبر شرودر ضابط ألماني رفيع المستوى، يتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عاما في قطاع الأمن، ويعد متخصصا في مجال مكافحة الإرهاب، حسبما أفاد تقرير صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق.

وتشمل مجالات عمل البعثة تقديم الدعم في إصلاح المؤسسات الأمنية، ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وحماية التراث الثقافي، والإدارة المتكاملة للحدود، ومكافحة الإرهاب.

و بدأت بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق أعمالها في أكتوبر 2017، وذلك استجابة لطلب رسمي من الحكومة العراقية لتقديم المشورة بشأن تنفيذ إصلاحات في قطاع الأمن المدني. وتتخذ البعثة من العاصمة بغداد مقرا لها، بالإضافة إلى مكتب آخر في مدينة أربيل بإقليم كوردستان العراق.

وذكر التقرير أن البعثة منحت في البداية تفويضا لمدة عام، جرى تمديده بصورة دورية وفقا لتقييم الاحتياجات العراقية، لافتا إلى أن مهمتها الأساسية تتمثل في دعم تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن في العراق، إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية الأخرى ذات الأولوية، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركاء الدوليين.