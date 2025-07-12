داخل المنزل وخارجه.. نصائح مهمة للحماية من العواصف الترابية

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة الأسبق بكلية الطب جامعة عين شمس، أن العواصف الترابية لا تحمل الأتربة فقط، بل قد تكون محملة بميكروبات تضر بالصحة، ما يؤدي إلى التهابات في الجهاز التنفسي والعين والجلد.

وقال أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، إنه لا بد من اتخاذ إجراءات وقائية داخل وخارج المنزل لحماية الصحة العامة، خاصةً لكبار السن والأطفال ومرضى الحساسية.

وأكد أن أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها داخل المنزل هي غلق النوافذ والأبواب بإحكام، وتشغيل أجهزة التكييف أو فلاتر الهواء لتنقية الأجواء، بالإضافة إلى تجنب استخدام المراوح لأنها تعمل على إثارة الغبار المنتشر في المكان.

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة الأسبق بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه أثناء الخروج خارج المنزل يجب ارتداء الكمامات، واستخدام نظارات الحماية للعين، مؤكدًا على أهمية القيادة بحذر شديد لتجنب الحوادث.



