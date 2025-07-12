نتنياهو لـ"ترامب": الجيش الإسرائيلي سيضرب إيران حال استئناف نشاطها النووي

أكدت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد للرئيس الأمريكي ترامب أن الجيش سيضرب إيران إذا استأنفت نشاطها النووي، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

وأشار ترامب إلى أنه لا يعارض طلب نتنياهو لضرب إيران إذا استأنفت نشاطها النووي.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل باتت على وشك التوصل إلى اتفاق مؤقت مع حركة "حماس"، يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، إلى جانب إطلاق تدريجي للرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، في مسعى لاحتواء النزاع المستمر منذ أكتوبر 2023.