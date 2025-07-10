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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية في مصر يوم الخميس

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الخميس 10 يوليو 2025، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.


أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الخميس

بلع سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 161.68 جنيه.

سعر البيع: 162.75 جنيه.

ووصل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 13.17جنيه.

سعر البيع: 13.24 جنيه.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس :

سعر الشراء: 13.48 جنيه.

سعر البيع: 13.52 جنيه.

سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس :

 سعر الشراء: 130.15 جنيه.

 سعر البيع : 131.79 جنيه.

سجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 12.58 جنيه.

سعر البيع: 13.62 جنيه.

سجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس :

سعر الشراء: 69.41 جنيه.

سعر البيع: 70.11 جنيه.

سجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس :

سعر الشراء: 127.50 جنيه.

تحويلات المصريين بالخارج

وتسهم تحويلات المصريين في الخارج، في استقرار سوق العملات بمصر، وخاصة من الجاليات المصرية في الدولة العربية، والتي تمثل 70% من إجمالي عدد المصريين بالخارج، وأكثر الدول العربية بها مصريين ، هي: السعودية، الأردن، الإمارات، الكويت، السودان.

العملات العربية سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي الجنيه المصري البنك الأهلي

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