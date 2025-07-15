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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قوات النظام تدخل السويداء وسط حظر تجول شامل وتوتر أمني متصاعد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" في سوريا، أن وحدات من وزارة الدفاع والداخلية والشرطة العسكرية دخلت صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة السويداء من الجهة الشمالية الغربية، عبر حي العمران، وذلك عقب توافق مع بعض رجال الدين في المحافظة.

اشتباكات خفيفة وحظر تجول شامل

رغم الاتفاق، شهدت المدينة اشتباكات متقطعة وإطلاق نار كثيف في بعض المحاور، ما دفع السلطات إلى فرض حظر تجول شامل، وسط توتر يسود الأجواء وتخوّف من تجدد التصعيد بين القوات النظامية وبعض الفصائل المسلحة.

شلل في المدينة وارتفاع أعداد النازحين

وأشار هملو إلى أن السويداء تعيش حالة من الشلل التام، مع إغلاق الأسواق وتوقف الحركة، بينما تواجه المستشفيات ضغطًا متزايدًا نتيجة الأحداث الأخيرة. كما نزحت أعداد كبيرة من القرى الغربية نحو مركز المدينة، حيث اضطر البعض للإقامة لدى أقارب أو معارف.

انقسام الفصائل بين الحياد والدعم الخارجي

من بين 12 فصيلاً مسلحًا في السويداء، يلتزم أكثر من نصفها الحياد أو يعلن وقوفه إلى جانب الدولة، فيما تتهم فصائل أخرى، مثل المجلس العسكري المقرّب من الشيخ الهجري، بتلقي دعم من "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، بحسب ما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية".

مطالب شعبية بالمحاسبة ودعوات للعفو

أهالي المدينة يطالبون بمحاسبة المتورطين في الجرائم الأخيرة وتسليمهم للعدالة، في وقت تسعى فيه بعض الفصائل للحصول على عفو عام لتفادي الملاحقة، وسط دعوات جديدة من وجهاء ومثقفين لضبط الأمن والتعاون مع الدولة، لتجنب سيناريوهات مشابهة لما جرى في مناطق أخرى كساحل سوريا.

خليل هملو مدينة السويداء حي العمران

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