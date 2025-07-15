توقعات بزيادة مبيعات الأدوية بنسبة تصل إلى 30% خلال 2025.. فيديو

كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن توقعات بارتفاع مبيعات سوق الدواء في مصر بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% خلال العام الجاري، نتيجة لارتفاع القيمة المالية للدواء.

نمو سوق الدواء

وأوضح خلال مداخلته في برنامج "صباح البلد"، أن هذه الزيادة تعكس نمو السوق وليس فقط حجم المبيعات، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا في بعض الأدوية الحيوية، لكنه قيد السيطرة.



وأكد عوف أن مصر واحدة من ثلاث دول فقط حول العالم تمتلك مشتقات دم، ما يعزز مكانتها الاستراتيجية في مجال الصناعات الدوائية. كما أشار إلى أن الهند تصدر أدوية بقيمة 30 مليار دولار سنويًا، بينما تمتلك مصر بنية تحتية قوية بـ180 مصنعًا، تتفوق من خلالها على دول مثل المغرب والسعودية وحتى على بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا.