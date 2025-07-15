علي عوف: سوق الأدوية ينمو 25% نتيجة تحريك الأسعار واستقرار الدولار منذ 2024

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الدواء المصري شهد نموًا بنسبة 25% خلال الفترة الأخيرة، وهي نسبة تفوق المعدلات الطبيعية، نتيجة مباشرة لتحريك أسعار الأدوية.

توفير الدولار ودوره في دعم قطاع الأدوية

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح عوف أن الأدوية تُعد من السلع الأساسية والاستراتيجية، وتحظى بأولوية واضحة من الدولة، خاصة في ما يتعلق بتوفير الدولار اللازم لدعم هذا القطاع الحيوي.

توفير الأدوية التي كانت تعاني من النقص

وأشار إلى أن الاستقرار في سوق الصرف وتوفر الدولار منذ عام 2024 ساهما في توفير الأدوية التي كانت تعاني من النقص، مثل أدوية الضغط والسكر، لافتًا إلى أن هذه الأدوية متاحة الآن في السوق المحلي بكميات كافية