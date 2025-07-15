قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد ترد على شائعات "المتوسط": لا ظواهر جوية غير طبيعية.. وارتفاع الأمواج طبيعي
لبنان.. طيران الاحتلال ينفذ 15 غارة جوية على محيط بعلبك
صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو.. استعلم عن زيادتك
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر.. وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم
شوبير: وسام أبوعلي يرفض المشاركة بمعسكر الأهلي في تونس بداعى الإصابة
الإفتاء تحسم الجدل حول الصلاة في المساجد ذات الأضرحة
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة
الاتحاد الأوروبي يقترب من توقيع عقوبات جديدة على روسيا
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة بأحياء في السويداء
بشرى سارة.. قوائم انتظار للمعلمين الناجحين في مسابقات التعليم ولم يشملهم التعيين
مفاجآت وجدل.. ظواهر استثنائية في مونديال الأندية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علي عوف: سوق الأدوية ينمو 25% نتيجة تحريك الأسعار واستقرار الدولار منذ 2024

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الدواء المصري شهد نموًا بنسبة 25% خلال الفترة الأخيرة، وهي نسبة تفوق المعدلات الطبيعية، نتيجة مباشرة لتحريك أسعار الأدوية.

توفير الدولار ودوره في دعم قطاع الأدوية 

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح عوف أن الأدوية تُعد من السلع الأساسية والاستراتيجية، وتحظى بأولوية واضحة من الدولة، خاصة في ما يتعلق بتوفير الدولار اللازم لدعم هذا القطاع الحيوي.

توفير الأدوية التي كانت تعاني من النقص

وأشار إلى أن الاستقرار في سوق الصرف وتوفر الدولار منذ عام 2024 ساهما في توفير الأدوية التي كانت تعاني من النقص، مثل أدوية الضغط والسكر، لافتًا إلى أن هذه الأدوية متاحة الآن في السوق المحلي بكميات كافية

قطاع الأدوية نمو قطاع الأدوية سوق الدواء المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 في مصر

سكن لكل المصريين 7

يبدأ من 25 ألف جنيه.. مقدم شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل

الحادث بالغربية

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بترعة بالغربية.. صور

حالة الطقس

احذروا .. موجة حارة قوية وأمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

احمد عبدالقادر

إن جاءكم فاسق بنبإ.. أحمد عبد القادر يرد على تصريحات رغبته اللعب للزمالك

ترشيحاتنا

مجلس النواب

قبل تطبيقها في 2026.. أبرز ملامح نظام «البكالوريا» في قانون التعليم الجديد

وزير الشئون النيابية يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة

وزير الشئون النيابية: تنسيق بين قضايا الدولة والجهات المعنية بالعمل التشريعي لدعم الاستقرار القانوني

مجلس النواب

لا يجوز زيادة مصروفات أو إيرادات الهيئات الرياضية عن 100 ألف جنيه بالقانون

بالصور

نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر.. وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم

نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل

فضيحة السيارات الكهربائية في الصين تكشف مدى سهولة خداع النظام

النظام الصيني
النظام الصيني
النظام الصيني

علامة صغيرة على الأظافر قد تشير إلى خطر على القلب

علامة صغيرة على الأظافر... قد تشير إلى خطر على القلب
علامة صغيرة على الأظافر... قد تشير إلى خطر على القلب
علامة صغيرة على الأظافر... قد تشير إلى خطر على القلب

شاهد سيارة الرئيس الفرنسية.. من مركبة الشعب للرئاسة

سيارة ماكرون
سيارة ماكرون
سيارة ماكرون

فيديو

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

نادية السيد واية حبيب

بعد خبر عودتها.. نادية السيد تدعو آية حبيب لـ فيديو مشترك

الفنان أحمد وفيق

الفنان أحمد وفيق: الريبرتوار مهم.. لكننا مش هنعيش عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد