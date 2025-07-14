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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بديلا للأدوية.. أعشاب وتوابل تقلل من الانتفاخ

الانتفاخ
الانتفاخ
حياة عبد العزيز

الانتفاخ حالة مزعجة شائعة جدًا، ناتجة عن عوامل مختلفة، منها الخيارات الغذائية، ومشاكل الهضم، والدورة الشهرية، وقد يكون تخفيف الأعراض أمرًا صعبًا، ولكن يمكن إيجاد الراحة في بعض التوابل والأعشاب والتى تدعم صحة الأمعاء وتساعد في التخلص من الغازات المحتبسة.

أفضل التوابل لعلاج الانتفاخ

إليكم أفضل التوابل لعلاج الانتفاخ، وكيفية استخدامها وفقا لموقع health.

الزنجبيل 

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والقرحة، يتمتع الزنجبيل بتاريخ طويل من الاستخدام الطبي، وقد أظهرت الأبحاث أن الزنجبيل يُحسّن حركة المعدة، ويُقلل من تقلصات الأمعاء وانتفاخ البطن.

بذور الشمر 

تحتوي هذه الخضرة الخريفية المنتفخة على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للميكروبات والالتهابات والفطريات، أما بذور الشمر، فهي التي تدعم صحة الأمعاء وتُخفف الانتفاخ.

الكمون 

للكمون تأثيرات مضادة لمرض السكري، ومضادة للالتهابات، ومضادة لأمراض القلب، بالإضافة إلى تأثيره على صحة الأمعاء، وقد أظهرت الأبحاث أن الكمون يدعم إنتاج العصارة الصفراوية، وهو أمر ضروري لهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

الفلفل الأسود

قد يكون الفلفل الأسود من أكثر التوابل استخدامًا في المطبخ، فهو يُضفي نكهة مميزة على العديد من الوصفات، من الحساء إلى السلطات، ومن الطواجن إلى الأطعمة المقلية ولكنه لا يقتصر على نكهته الترابية اللذيذة، بل يحتوي أيضًا على البيبيرين، وهو مركب قوي ثبتت فعاليته في تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

القرفة 

أظهرت الأبحاث أن القرفة قادرة على علاج العديد من الحالات والأعراض، بما في ذلك القيء، وانتفاخ البطن، والسعال، ونزلات البرد، وفقدان الشهية، والإرهاق، كما أنها تساعد على تعزيز تدفق الدم، ودعم الهضم الصحي، وتخفيف الانتفاخ.
 

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