قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائى مونديال الأندية
كوريا الشمالية تؤكد دعمها المطلق لروسيا في حرب أوكرانيا
الأهلي يقطع الشك باليقين: لا أزمة رواتب بالنادي.. وإمام عاشور من الأعمدة الأساسية
إعلامي: الإفريقي التونسي يرغب في ضم نجم الزمالك.. وأزمة «الجزيري» مستمرة
إعادة محاكمة 6 متهمين في خلية المرج الإرهابية.. اليوم
الحرائق في ريف اللاذقية تدخل مرحلة الحسم وفرق الإطفاء توقف تمدد النيران بجميع المحاور
محمد سمير يعلن اعتزال كرة القدم نهائيًا وينضم للجهاز الفني لفريق زد
تقديرًا لتألقه .. الأهلي يُمدّد عقد إمام عاشور حتى 2030
المخرج محمد سامي يعود من جديد أمام المحكمة بسبب الفنانة عفاف شعيب
منشآت حيوية تواجه خطر الحريق .. وخبراء يدعون لإجراءات وقائية عاجلة
عضو المقاولون العرب يكشف تفاصيل ترميم سنترال رمسيس: «نُعيد المبنى لطابعه الأصلي»
اليوم.. واحد من الناس يستضيف أول طبيب من ذوي الهمم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 علامات غير متوقعة تكشف عن إصابتك بسرطان المعدة

سرطان المعدة
سرطان المعدة
نهى هجرس

يبدأ سرطان المعدة، المعروف أيضًا بسرطان المعدة، بعلامات وأعراض خفية غالبًا ما تمر دون أن تُلاحظ أو تُخلط بينها وبين مشاكل الهضم الشائعة، وهذا أيضًا أحد أسباب عدم اكتشاف سرطان المعدة لفترات طويلة حتى فوات الأوان، مع ذلك، يُمكن علاجه إذا كُشف مبكرًا، لذا من المهم الانتباه إلى العلامات التحذيرية البسيطة، نذكر هنا بعض العلامات المبكرة لسرطان المعدة التي غالبًا ما تمر دون أن تُلاحظ، ولكن لا ينبغي تجاهلها، خاصةً إذا كانت مستمرة.

أعراض سرطان المعدة

- عسر الهضم أو حرقة المعدة المستمرة

إن المعاناة المتكررة من عسر الهضم أو حرقة المعدة، والتي لا تزول حتى مع تناول الأدوية، قد تكون علامة خفية على سرطان المعدة، ورغم أن هذه الأعراض شائعة وغير ضارة في كثير من الأحيان، إلا أن الانزعاج المزمن قد يشير إلى مشكلة صحية أكثر خطورة، إذا كنت تعاني باستمرار من عسر الهضم والانتفاخ حتى بعد تناول كميات صغيرة من الطعام، فقد يكون ذلك من علامات الإنذار المبكرة لسرطان المعدة ، إذا استمرت هذه المشاكل لفترة طويلة، فاستشر طبيبك لإجراء مزيد من التقييم

- الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام

هل لاحظتَ مع مرور الوقت فقدان شهيتك، وأصبحت تشعر بالشبع بسرعة بعد تناول القليل جدًا من الطعام؟ قد يكون هذا علامة مبكرة على سرطان المعدة، الشعور بالشبع بعد بضع لقيمات فقط هو أحد الأعراض التي قد تشير إلى وجود ورم يؤثر على وظائف المعدة، مع مرور الوقت، قد يؤدي تناول القليل جدًا من الطعام إلى فقدان الوزن غير المقصود، وحتى إلى نقص التغذية، في حين أن العديد من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى قد تؤدي أيضًا إلى ذلك، إذا استمر انخفاض شهيتك لأسابيع، فعليك أخذ الأمر على محمل الجد واستشارة الطبيب في أقرب وقت

- الغثيان والقيء

يُعد الشعور بالغثيان أو القيء أحيانًا أمرًا شائعًا، وقد يحدث لأسباب مختلفة مثل ضربة الشمس، وحرقة المعدة، والتسمم الغذائي، وغيرها، ولكن إذا استمر - وخاصةً إذا كان مصحوبًا بدم - فقد يكون علامة مبكرة على سرطان المعدة، ولا ينبغي تجاهله، قد يحدث هذا بسبب انسداد أو تهيج بطانة المعدة بسبب الورم. 

المصدر times of india 

المعدة سرطان المعدة اعراض سرطان المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

ترشيحاتنا

فروة الرأس

7 حيل خارقة .. علاج الفروة الدهنية وتساقط الشعر

فروة الرأس

علاقة نوع فروة الرأس بتساقط الشعر .. واعرف أهم الأسباب

سرطان الانف

لا ينتبه لها كثيرون .. اكتشف أعراض سرطان الجيوب الأنفية

بالصور

فستان كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ضغطك واطى وقلبك بيضرب بسرعة .. اعرف مؤشرات الخطر

انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم

5 نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري .. وهذه أهم أعراضه

الاجهاد الحراري
الاجهاد الحراري
الاجهاد الحراري

7 حيل خارقة .. علاج الفروة الدهنية وتساقط الشعر

فروة الرأس
فروة الرأس
فروة الرأس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعر نزل .. تراجع مفاجئ للذهب ومفاجأة بعيار ٢١ الآن

واقعة كلية صيدلة

دعى عليه.. صيدلي بجامعة طنطا يثير الجدل بعد وفاة استاذه

نيفين رجب

منسية.. نيفين رجب تطرح أحدث كليباتها

ايمان عبد اللطيف

هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد | ما السبب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد