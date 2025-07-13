3 علامات غير متوقعة تكشف عن إصابتك بسرطان المعدة

يبدأ سرطان المعدة، المعروف أيضًا بسرطان المعدة، بعلامات وأعراض خفية غالبًا ما تمر دون أن تُلاحظ أو تُخلط بينها وبين مشاكل الهضم الشائعة، وهذا أيضًا أحد أسباب عدم اكتشاف سرطان المعدة لفترات طويلة حتى فوات الأوان، مع ذلك، يُمكن علاجه إذا كُشف مبكرًا، لذا من المهم الانتباه إلى العلامات التحذيرية البسيطة، نذكر هنا بعض العلامات المبكرة لسرطان المعدة التي غالبًا ما تمر دون أن تُلاحظ، ولكن لا ينبغي تجاهلها، خاصةً إذا كانت مستمرة.

أعراض سرطان المعدة

- عسر الهضم أو حرقة المعدة المستمرة

إن المعاناة المتكررة من عسر الهضم أو حرقة المعدة، والتي لا تزول حتى مع تناول الأدوية، قد تكون علامة خفية على سرطان المعدة، ورغم أن هذه الأعراض شائعة وغير ضارة في كثير من الأحيان، إلا أن الانزعاج المزمن قد يشير إلى مشكلة صحية أكثر خطورة، إذا كنت تعاني باستمرار من عسر الهضم والانتفاخ حتى بعد تناول كميات صغيرة من الطعام، فقد يكون ذلك من علامات الإنذار المبكرة لسرطان المعدة ، إذا استمرت هذه المشاكل لفترة طويلة، فاستشر طبيبك لإجراء مزيد من التقييم

- الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام

هل لاحظتَ مع مرور الوقت فقدان شهيتك، وأصبحت تشعر بالشبع بسرعة بعد تناول القليل جدًا من الطعام؟ قد يكون هذا علامة مبكرة على سرطان المعدة، الشعور بالشبع بعد بضع لقيمات فقط هو أحد الأعراض التي قد تشير إلى وجود ورم يؤثر على وظائف المعدة، مع مرور الوقت، قد يؤدي تناول القليل جدًا من الطعام إلى فقدان الوزن غير المقصود، وحتى إلى نقص التغذية، في حين أن العديد من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى قد تؤدي أيضًا إلى ذلك، إذا استمر انخفاض شهيتك لأسابيع، فعليك أخذ الأمر على محمل الجد واستشارة الطبيب في أقرب وقت

- الغثيان والقيء

يُعد الشعور بالغثيان أو القيء أحيانًا أمرًا شائعًا، وقد يحدث لأسباب مختلفة مثل ضربة الشمس، وحرقة المعدة، والتسمم الغذائي، وغيرها، ولكن إذا استمر - وخاصةً إذا كان مصحوبًا بدم - فقد يكون علامة مبكرة على سرطان المعدة، ولا ينبغي تجاهله، قد يحدث هذا بسبب انسداد أو تهيج بطانة المعدة بسبب الورم.

المصدر times of india