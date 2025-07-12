لا ينتبه لها كثيرون .. اكتشف أعراض سرطان الجيوب الأنفية

يعد سرطان الجيوب الأنفية من أكثر المشكلات الصحية الخطيرة التى لا يوجد وعى كاف بها مما يؤخر اكتشاف المرض ويخفض فرص علاجه.

ووفقا لما جاء في موقع NHS نكشف لكم أهم أعراض سرطان الجيوب الأنفية.

أعراض سرطان الأنف والجيوب الأنفية

الأعراض الأكثر شيوعا لسرطان الأنف والجيوب الأنفية هي:

انسداد الأنف الذي لا يزول وعادة ما يؤثر على جانب واحد فقط

نزيف الأنف

انخفاض حاسة الشم

خروج المخاط من أنفك و قد يكون دمويًا

تصريف المخاط في الجزء الخلفي من الأنف والحلق

يمكن أن تكون هذه الأعراض مشابهة لحالات أكثر شيوعًا وأقل خطورة، مثل نزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية .

وفي مرحلة لاحقة من سرطان الجيوب الأنفية يمكن أن تتتطور الأعراض لتشمل ما يلي:

ألم أو خدر في الوجه، وخاصة في الخد العلوي، لا يزول

تورم الغدد في الرقبة

فقدان جزئي للرؤية أو الرؤية المزدوجة

عين منتفخة

عين دامعة بدون سبب وبشكل مستمر.

وجود ألم أو ضغط في أذن واحدة