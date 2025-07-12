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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علاقة نوع فروة الرأس بتساقط الشعر .. واعرف أهم الأسباب

فروة الرأس
فروة الرأس

يعاني عدد كبير من الأشخاص تساقط الشعر رغم تناول الفيتامينات اللازمة فما السبب.

ووفقا لما جاء فى موقع “lordhair” نعرض لكم أهم أسباب زيادة إنتاج الزيوت بشكل زائد في فروة الرأس.

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أسباب زيادة الدهون فى الشعر 

فروة الرأس الدهنية ناتجة عن عدة عوامل، يؤثر كل منها بطرق مختلفة على الغدد الدهنية فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للإفراز المفرط للزيوت في فروة الرأس:

اختلال التوازن الهرموني: تؤدي تقلبات مستويات الهرمونات، وخاصةً خلال فترة البلوغ أو الحمل أو انقطاع الطمث، إلى زيادة إفراز الزهم لدى النساء وتُعتبر الأندروجينات تحديدًا من بين الهرمونات المعروفة بتحفيزها للغدد الدهنية.

الوراثة: قد تكون دهون فروة الرأس وراثية و إذا كان تاريخ عائلتك الطبي يتضمن بشرة وشعرًا دهنيين، فأنت معرض لفرط نشاط الغدد الدهنية وهذا هو التحدي الأكبر لتساقط شعر فروة الرأس الدهنية.

النظام الغذائي: يُسبب النظام الغذائي الغني بالأطعمة المصنعة والدهون والسكريات رد فعل التهابي في الجسم، مما يُعزز إنتاج الزيوت من فروة الرأس لذا، احرص على تناول طعام أقل دهنية.

التوتر: يرتبط توتر العمل والحياة ارتباطًا مباشرًا بمستوى الهرمونات، مما قد يؤدي إلى زيادة إفراز الزيوت في فروة الرأس كما قد يؤدي التوتر المزمن إلى تفاقم مشاكل فروة الرأس، مثل قشرة الرأس، مما قد يُسبب مشاكل أخرى للشعر.

التوتر

الإفراط في غسل الشعر: من المفارقات أن الإفراط في غسل الشعر قد يُجرّد فروة الرأس من زيوتها الطبيعية، مما يدفعها إلى الإفراط في تعويض ذلك بإفراز كميات زائدة من الزيت. لهذا السبب، لم نُنصح بغسل الشعر يوميًا قبل ذلك!

تراكم المنتجات: بعض المرطبات ومنتجات التصفيف والزيوت تعمل على تعزيز تراكم فروة الرأس وتختلط بالزيوت الطبيعية في رأسك مما يؤدي إلى انسداد البصيلات.

العوامل البيئية: الرطوبة والتلوث وحتى الحرارة يمكن أن تسبب تراكم الزيت على فروة الرأس وتؤدي إلى نتيجة دهنية.

فروة الرأس فروة الرأس الدهنية الغدد الدهنية تساقط شعر الشعر الدهني

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