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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 علامات صامتة تشير إلى أن صحة الأمعاء في خطر وتحتاج إلى اهتمام فوري

صحة الأمعاء
صحة الأمعاء
هاجر هانئ

صحة الأمعاء لها دور حيوي في الصحة العامة، حيث يُصنّف الانتفاخ المستمر، ومشاكل الجلد، وعدم انتظام مواعيد الحمام، والإرهاق، وضبابية الذهن كعلامات خفية على اضطرابات الأمعاء، وتُعدّ معالجة هذه المشاكل من خلال النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الأمعاء ومنع حدوث المزيد من المضاعفات.
 

من شعورك عند الاستيقاظ إلى علامات الانزعاج الطفيفة التي تظهر على مدار اليوم، تلعب أمعائك دورًا حاسمًا في صحتك العامة، ومستويات طاقتك، وحتى مزاجك، هل سمعت يومًا عن العلاقة بين الأمعاء والدماغ؟ نعم، يمكن لصحة الأمعاء أن تؤثر بشكل مباشر على دماغك. لذا، فإن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي أمر بالغ الأهمية، غالبًا ما يُعطي الجسم تلميحات عندما تكون صحة أمعائك في خطر؛ ومع ذلك، نميل إلى تجاهل هذه العلامات باعتبارها أمراضًا بسيطة، ولكن قد يكون ذلك صرخة استغاثة من أمعائك.

علامات صامتة تشير إلى أن صحة الأمعاء في خطر 

إليك خمس علامات خفية على أن الأمعاء قد تكون في خطر، ولماذا تستحق اهتمامك الفوري.


 

-الانتفاخ المستمر

هل تشعر بالانتفاخ معظم الوقت؟ مع ذلك، يُعدّ الانتفاخ المستمر، وخاصةً بعد الوجبات، علامةً تحذيرية، قد يكون هذا مؤشرًا على اختلال توازن بكتيريا الأمعاء أو صعوبة هضم بعض الأطعمة، قد لا يكون الانتفاخ العرضي مدعاةً للقلق، إلا أن الانتفاخ المستمر هو السبب، قد يؤدي ضعف صحة الأمعاء إلى إنتاج غازات زائدة، مما يسبب عدم الراحة وانتفاخ البطن.


 

-مشاكل الجلد

قد يكون هذا مفاجئًا، لكن بعض الحالات، بما في ذلك حب الشباب أو الأكزيما، قد تكون أكثر من مجرد مشكلة جلدية، قد يكون السبب الجذري شيئًا أعمق - صحة الأمعاء، أشارت الدراسات باستمرار إلى محور الأمعاء والجلد، وهو صلة يمكن أن يؤدي فيها الالتهاب في الأمعاء إلى تفاقم أعراض الجلد، وجدت دراسة أجريت عام ٢٠٢٠ أن المصابين بالأكزيما لديهم بكتيريا مختلفة في أمعائهم مقارنةً بالأشخاص غير المصابين بهذه الحالة الجلدية، وأحيانًا يكون لديهم التهاب في أمعائهم.

إن إضافة الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الخضروات الورقية والأسماك الغنية بالأوميغا 3 يمكن أن يساعد في تهدئة أمعائك وبشرتك.

التهاب الأمعاء والجهاز الهضمي

-عادات الحمام غير المنتظمة

إذا كنت تعاني من عادات غير منتظمة في التبرز، فقد ترغب في فحص صحة أمعائك، يُعدّ الإمساك المزمن، أو الإسهال، أو حركات الأمعاء غير المنتظمة علامات على اضطراب في الأمعاء، وقد أظهرت الدراسات أن عادات الأمعاء غير المنتظمة ترتبط بانخفاض التنوع الميكروبي في 45% من الحالات، إن إضافة كمية كافية من الألياف إلى النظام الغذائي، إلى جانب الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، يمكن أن يعزز انتظام حركة الأمعاء ويدعم بكتيريا الأمعاء.

-تعب

الشعور بالتعب المستمر علامة تحذيرية، قد يكون التعب، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، علامة على ضعف صحة الأمعاء، يُعاني الجهاز الهضمي الضعيف من صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية، مثل فيتامينات ب والحديد، الضرورية للطاقة، قد يؤدي هذا إلى التعب. وقد أبلغ معظم الأشخاص الذين يعانون من ضعف صحة الأمعاء عن إصابتهم بتعب مزمن، يمكن أن يُساعد إضافة البروبيوتيك واتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، مثل المكسرات والبروتينات قليلة الدهون، على تحسين امتصاص العناصر الغذائية وزيادة مستويات الطاقة.

-ضباب الدماغ

إذا كنت تعاني من صعوبة في التركيز أو تشعر بالخمول الذهني، فاللوم يعود إلى صحة أمعائك، يربط محور الأمعاء والدماغ صحة الأمعاء بالوظيفة الإدراكية، حيث يُؤثر الالتهاب على صفاء الذهن، وقد وجد تحليل أُجري عام ٢٠٢٤ لأبحاث الأمعاء والدماغ ما يقرب من ٤٦٠ منشورًا خلال العقد الماضي تربط تغيرات ميكروبيوتا الأمعاء بتغيرات في مستويات النواقل العصبية، والالتهاب العصبي، وتنظيم محور الغدد اللمفاوية والنخامية، قد يُساعد تناول أطعمة مفيدة للأمعاء والحد من تناول الأطعمة السكرية والأطعمة فائقة المعالجة.


 

المصدر: /timesofindia.

الأمعاء صحة الأمعاء الجهاز الهضمي

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