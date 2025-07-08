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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

انتفاخ ومغص.. انتبه من إصابتك بهذا المرض في المعدة

الجهاز الهضمي
الجهاز الهضمي
ريهام قدري

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من اضطرابات الجهاز الهضمي، لكن كثيرين لا يدركون أن هذه المشاكل قد تكون مزمنة أو مرتبطة بنمط الحياة أو حتى بالحالة النفسية من الانتفاخ والغازات إلى القولون العصبي والتهابات المعدة، كل حالة لها أسبابها وأعراضها الخاصة، ويجب التعامل معها بوعي.

ما هو اضطراب الجهاز الهضمي
هو مصطلح شامل يُطلق على مجموعة من الحالات التي تؤثر في وظيفة الجهاز الهضمي، مثل:

صعوبة الهضم

الغازات المفرطة

الإمساك أو الإسهال المزمن

الحموضة أو ارتجاع المريء

متلازمة القولون العصبي

التهابات المعدة أو الأمعاء

الأعراض الشائعة:

ألم أو مغص في البطن

انتفاخ وغازات

شعور بالشبع السريع

غثيان أو قيء

تغيرات في حركة الأمعاء (إسهال أو إمساك)

فقدان الشهية أو الوزن غير المبرر

ارتجاع أو حموضة مستمرة

هل يمكن أن يكون السبب نفسيًا؟

نعم، التوتر والقلق يؤثران بشكل مباشر على صحة الجهاز الهضمي، خصوصًا في حالات مثل القولون العصبي، حيث ترتبط الأعراض بالحالة المزاجية.

ما الأسباب الشائعة؟

سوء التغذية: تناول أطعمة دهنية أو حارة أو كثيرة التوابل

الإفراط في الأكل أو الأكل بسرعة

قلة الحركة

التدخين وتناول الكحول

العدوى البكتيرية أو الفيروسية

الحساسية أو عدم تحمل بعض الأطعمة (مثل اللاكتوز أو الجلوتين)

القلق والاكتئاب

متى تذهب للطبيب؟

استمرار الأعراض أكثر من أسبوعين

وجود دم في البراز

ارتفاع درجة الحرارة مع ألم البطن

فقدان وزن غير مبرر

ألم شديد أو مفاجئ في البطن

طرق العلاج:

تعديل النظام الغذائي (ألياف، خضروات، تقليل الدهون)

شرب الماء بانتظام

أدوية مضادة للحموضة أو مطهّرات معوية حسب الحالة

علاج السبب الجذري (مثل البكتيريا أو الطفيليات)

الراحة وتقليل التوتر

في بعض الحالات: المناظير أو الجراحة

نصائح وقائية:

تناول وجبات خفيفة ومنتظمة

مضغ الطعام جيدًا

تجنب الأطعمة المصنعة والدهنية

تقليل الكافيين والمشروبات الغازية

ممارسة الرياضة

تجنب النوم مباشرة بعد الأكل


اضطرابات الجهاز الهضمي قد تكون مزعجة لكنها غالبًا قابلة للعلاج إذا تم التشخيص الصحيح والاهتمام بالنظام الغذائي ونمط الحياة. لا تتجاهل الأعراض، واستشر الطبيب عند الحاجة.


المصدر the health site

اضطرابات الجهاز الهضمي الانتفاخ الغازات القولون القولون العصبي التهابات المعدة

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