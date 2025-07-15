إعادة افتتاح مغارة جعيتا.. نبض جديد للسياحة في لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إنه أُعلِن مؤخرًا عن إعادة افتتاح مغارة جعيتا الشهيرة أمام الزوار بعد أشهر من الإغلاق بسبب مشاكل إدارية وتشغيلية، ما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياحية في لبنان، فالمغارة الواقعة في قلب محافظة جبل لبنان، تُعد من أبرز المعالم الطبيعية في البلاد، وهي تكوين كلسي مذهل تشكّل عبر آلاف السنين بفعل ترسبات المياه، وهي من المقاصد الرئيسية للسياحة البيئية، حيث تُقدم مشهدًا طبيعيًا نادرًا تحت أعماق الجبال، يجذب الزوار من لبنان والخارج على حد سواء.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن إعادة فتح المغارة تمّ بعد التوصل إلى توافق بين الشركة المشغلة والجهات الحكومية، مؤكّدًا أن التشغيل الرسمي سيبدأ خلال الساعات المقبلة، موضحا أن مغارة جعيتا ليست مجرّد موقع سياحي بل تُشكّل شريانًا اقتصاديًا حيويًا للمنطقة، بفضل ما تضمه من أنشطة متنوّعة كالتلفريك، والجولات المائية داخل الكهف، ومرافق ترفيهية أخرى تناسب جميع الأعمار، كما أشار إلى أن الطريق المؤدي إلى المغارة بحد ذاته رحلة مليئة بالمشاهد الطبيعية الخلابة من جبال وأشجار الأرز الشهيرة.

وتابع سنجاب أن هذه الخطوة تُعد بمثابة إحياء للقطاع السياحي في جبل لبنان، الذي عانى مؤخرًا من تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية تبذل جهودًا كبيرة لدعم المشاريع السياحية البيئية التي تعكس صورة لبنان الحضارية والطبيعية، وختم قائلاً إن مغارة جعيتا تمثل لوحة فنية منحوتة في قلب الجبل، وستظل مقصدًا رئيسيًا لكل من يسعى لاكتشاف سحر الطبيعة اللبنانية.