زعيم المعارضة الإسرائيلية: قرارات حكومة نتنياهو سيئة جدًا وغير قابلة للتنفيذ

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن القرارات التي تتخذها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الحرب الجارية "سيئة جدًا"، منتقدًا إدارتها للملف الأمني والإنساني في قطاع غزة حسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.

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المدينة الإنسانية "ذريعة لإطالة الحرب"

وفي تصريح آخر، اعتبر زعيم المعارضة أن ما يُعرف بـ"فكرة المدينة الإنسانية" في غزة ليست سوى محاولة من حكومة نتنياهو لإطالة أمد الحرب، مشيرًا إلى أنها لا تمثل حلاً واقعيًا للأزمة المتفاقمة.

خطة غير قابلة للتطبيق

وأكد أن هذا المقترح الحكومي "لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع"، نظرًا لتعقيدات الوضع الميداني، والظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.