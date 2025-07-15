قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأدلة الجنائية تحدد أسباب وخسائر حريق محل فيصل
الحماية المدنية تسيطر على حـ ريق عقار بجسر السويس في مصر الجديدة.. صور
معاريف: الجيش الإسرائيلي غارق في وحل غزة و خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد
حماية الدروز.. نتنياهو يأمر جيش الاحتلال بمهاجمة جنوب سوريا
وزير التربية والتعليم يتفقد مواقع إنشائية لعدد من المدارس الجديدة بالمرج..صور
قتـــ.لى وجرحى في الجيش السوري جراء قصف إسرائيلي علي مدينة السويداء
زعيم المعارضة الإسرائيلية: قرارات حكومة نتنياهو سيئة جدًا وغير قابلة للتنفيذ
الصحة الفلسطينية: 360 من الطواقم الطبية في سجون الاحتلال وظروفهم مأساوية
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد
اتفاق لانسحاب الجيش الإسرائيلي من طولكرم ونور شمس المحتلة تمهيدا لتسليمهما إلى السلطة الفلسطينية
سوريا: سحب آليات ثقيلة من السويداء وإعلان وقف لإطلاق النار
القضاء الإداري يحسم الطعون على مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زعيم المعارضة الإسرائيلية: قرارات حكومة نتنياهو سيئة جدًا وغير قابلة للتنفيذ

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن القرارات التي تتخذها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الحرب الجارية "سيئة جدًا"، منتقدًا إدارتها للملف الأمني والإنساني في قطاع غزة حسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.

المدينة الإنسانية "ذريعة لإطالة الحرب"

وفي تصريح آخر، اعتبر زعيم المعارضة أن ما يُعرف بـ"فكرة المدينة الإنسانية" في غزة ليست سوى محاولة من حكومة نتنياهو لإطالة أمد الحرب، مشيرًا إلى أنها لا تمثل حلاً واقعيًا للأزمة المتفاقمة.

خطة غير قابلة للتطبيق

وأكد أن هذا المقترح الحكومي "لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع"، نظرًا لتعقيدات الوضع الميداني، والظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.

إسرائيل غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

سكن لكل المصريين 7

يبدأ من 25 ألف جنيه.. مقدم شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل

حالة الطقس

احذروا .. موجة حارة قوية وأمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

احمد عبدالقادر

إن جاءكم فاسق بنبإ.. أحمد عبد القادر يرد على تصريحات رغبته اللعب للزمالك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 15 يوليو

وسام أبوعلي

السيد حمدي مهاجما وسام أبو علي: إحنا مش بنلعب في الشارع

ترشيحاتنا

سيارة تطيح بشخص اثناء عبوره الطريق بالعمرانية

سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالعمرانية

المطعم

بعد اندلاع حريق بـ قلاية الزيت.. تشميع مطعم شهير في مصر الجديدة |صور

إصابة شخص في تصادم سيارتين على محور حسب الله الكفراوي بالمعادي

إصابة شخص في تصادم سيارتين على محور حسب الله الكفراوي بالمعادي

بالصور

طريقة عمل برياني الجمبرى "الروبيان"

طريقة عمل برياني الجمبرى
طريقة عمل برياني الجمبرى
طريقة عمل برياني الجمبرى

احذري هذه الإشارات.. علامات خادعة للنوبة القلبية عند النساء

سيدتي احذري هذه الإشارات.. علامات خادعة للنوبة القلبية عند النساء
سيدتي احذري هذه الإشارات.. علامات خادعة للنوبة القلبية عند النساء
سيدتي احذري هذه الإشارات.. علامات خادعة للنوبة القلبية عند النساء

تتبيلة خطيرة .. لعمل سمك السلمون المدخن

سمك السلمون المدخن
سمك السلمون المدخن
سمك السلمون المدخن

نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر.. وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم

نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل

فيديو

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

نادية السيد واية حبيب

بعد خبر عودتها.. نادية السيد تدعو آية حبيب لـ فيديو مشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد