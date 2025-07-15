لبنان.. طيران الاحتلال ينفذ 15 غارة جوية على محيط بعلبك



ذكرت وسائل إعلام بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ 15 غارة جوية على محيط بعلبك شرقي لبنان.

وفي وقت سابق؛ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية في جنوب لبنان أسفرت عن اغتيال محمد أحمد خريس، الذي وصفه بأنه قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في مجمع شبعا التابع لـ"حزب الله".

أوضح أدرعي، في بيان نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العملية جرت خلال ساعات الليل في منطقة النبطية، مشيرا إلى أن خريس كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ هجمات صاروخية ضد إسرائيل، من بينها الهجوم الذي وقع في 26 أبريل 2024 في منطقة جبل روس، وأدى إلى مقتل المواطن الإسرائيلي شريف سواعد.

وأضاف البيان أن خريس "استمر في التخطيط لهجمات من جنوب لبنان، في انتهاك لما وصفها بالتفاهمات القائمة بين الجانبين".

كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "يتابع عن كثب تحركات حزب الله وأنشطته العسكرية، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي تهديد يمس بأمن الإسرائيليين"، بحسب ما ورد في البيان.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من "حزب الله" أو من السلطات اللبنانية بشأن العملية.