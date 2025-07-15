قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد ترد على شائعات "المتوسط": لا ظواهر جوية غير طبيعية.. وارتفاع الأمواج طبيعي
لبنان.. طيران الاحتلال ينفذ 15 غارة جوية على محيط بعلبك
صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو.. استعلم عن زيادتك
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر.. وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم
شوبير: وسام أبوعلي يرفض المشاركة بمعسكر الأهلي في تونس بداعى الإصابة
الإفتاء تحسم الجدل حول الصلاة في المساجد ذات الأضرحة
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة
الاتحاد الأوروبي يقترب من توقيع عقوبات جديدة على روسيا
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة بأحياء في السويداء
بشرى سارة.. قوائم انتظار للمعلمين الناجحين في مسابقات التعليم ولم يشملهم التعيين
مفاجآت وجدل.. ظواهر استثنائية في مونديال الأندية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان.. طيران الاحتلال ينفذ 15 غارة جوية على محيط بعلبك

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل


ذكرت وسائل إعلام بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ 15 غارة جوية على محيط بعلبك شرقي لبنان.

وفي وقت سابق؛ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية في جنوب لبنان أسفرت عن اغتيال محمد أحمد خريس، الذي وصفه بأنه قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في مجمع شبعا التابع لـ"حزب الله".

أوضح أدرعي، في بيان نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العملية جرت خلال ساعات الليل في منطقة النبطية، مشيرا إلى أن خريس كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ هجمات صاروخية ضد إسرائيل، من بينها الهجوم الذي وقع في 26 أبريل 2024 في منطقة جبل روس، وأدى إلى مقتل المواطن الإسرائيلي شريف سواعد.

وأضاف البيان أن خريس "استمر في التخطيط لهجمات من جنوب لبنان، في انتهاك لما وصفها بالتفاهمات القائمة بين الجانبين".

كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "يتابع عن كثب تحركات حزب الله وأنشطته العسكرية، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي تهديد يمس بأمن الإسرائيليين"، بحسب ما ورد في البيان.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من "حزب الله" أو من السلطات اللبنانية بشأن العملية.

لبنان بعبلك جيش الاحتلال طائرات الاحتلال حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 في مصر

سكن لكل المصريين 7

يبدأ من 25 ألف جنيه.. مقدم شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل

الحادث بالغربية

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بترعة بالغربية.. صور

حالة الطقس

احذروا .. موجة حارة قوية وأمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

احمد عبدالقادر

إن جاءكم فاسق بنبإ.. أحمد عبد القادر يرد على تصريحات رغبته اللعب للزمالك

ترشيحاتنا

الزمالك

خالد طلعت: الزمالك مخدش الـ 7 بطولات في موسم واحد ولا حتى موسمين

الزمالك

مصطفى شلبي ونيمار في تدريبات الزمالك بعد تعثر الاتفاق مع البنك الأهلي

الأهلي

عبدالقادر للزمالك .. شوبير يكشف مصير 3 لاعبين في الأهلي

بالصور

نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر.. وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم

نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل

فضيحة السيارات الكهربائية في الصين تكشف مدى سهولة خداع النظام

النظام الصيني
النظام الصيني
النظام الصيني

علامة صغيرة على الأظافر قد تشير إلى خطر على القلب

علامة صغيرة على الأظافر... قد تشير إلى خطر على القلب
علامة صغيرة على الأظافر... قد تشير إلى خطر على القلب
علامة صغيرة على الأظافر... قد تشير إلى خطر على القلب

شاهد سيارة الرئيس الفرنسية.. من مركبة الشعب للرئاسة

سيارة ماكرون
سيارة ماكرون
سيارة ماكرون

فيديو

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

نادية السيد واية حبيب

بعد خبر عودتها.. نادية السيد تدعو آية حبيب لـ فيديو مشترك

الفنان أحمد وفيق

الفنان أحمد وفيق: الريبرتوار مهم.. لكننا مش هنعيش عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد