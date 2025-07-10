جيش الاحتلال يهاجم مقرات لحزب الله جنوب لبنان

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي منتصف ليل الأربعاء الخميس، هجوما على دفعتين، مستهدفاً مقهى ومحلّاً لأشغال الألمينيوم ضمن مبنى في بلدة يحمر الشقيف قضاء النبطية.

ووفق وسائل إعلام لبنانية ، فقد تسبب الهجوم في أضرار مادية في المكان، ولم يُفَد عن وقوع إصابات.



وتستمر الخروق الإسرائيلية بشكل يومي، يقوم وفد من لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار برئاسة الجنرال الأمريكي مايكل ليني بجولة على الحدود الجنوبية في القطاع الغربي.



وبدوره، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنّ "الجيش هاجم مقرّاً عسكريّاً كان ينشط من خلاله عناصر تابعين لحزب الله في منطقة يحمر بجنوب لبنان".

وأضاف، أنّ "المقرّ كان يعمل تحت ستار مبنى مدني، حيث استغل حزب الله السكان المدنيين للترويج لمؤامراته ضد إسرائيل".

وزعم الجيش الإسرائيلي أنّه "اتّخذ خطوات قبل الهجوم للحد من احتمال إلحاق الضرر بالمدنيين"، معتبراً أنّ "وجود المقر واستخدامه يُعدان انتهاكاً صارخاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".