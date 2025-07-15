ناقد رياضي: انتقال مصطفى محمد للأهلي مرهون بشرطين

أوضح وليد زينهم، الناقد الرياضي بجريدة روز اليوسف، أن مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية لم تكن سلبية، معتبرًا أن الفريق حقق استفادة مادية وفنية من خلال الاحتكاك بمستويات عالمية.

فتح باب الاحتراف.. الحل الأمثل للكرة المصرية

أكد زينهم خلال لقائه في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن السماح للاعبين المصريين بالاحتراف الخارجي هو الطريق الأمثل لتطوير الكرة المصرية، مستشهدًا بنجاح تجارب محمد صلاح وعمر مرموش، مشيرًا إلى أن الأهلي والزمالك يمثلان العائق الأكبر أمام هذا التوجه نتيجة خوفهما من فقدان مواهب الشباب.

مصطفى محمد.. صفقة معلقة بشرطين

كشف زينهم أن التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، صعب في الوقت الحالي، موضحًا أن الصفقة تعتمد على شرطين أساسيين:

بيع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

رغبة اللاعب نفسه، الذي يفضل البقاء في الملاعب الأوروبية.

وسام أبو علي يقترب من الرحيل

أشار زينهم إلى أن وسام أبو علي أبدى رغبته في مغادرة القلعة الحمراء، مؤكدًا أن العرض المالي الحالي قد لا يتكرر لاحقًا، ما يحتم على الأهلي الاستفادة من الفرصة وبيع اللاعب الآن.

الأهلي يملك أفضل قائمة في القارة

اختتم زينهم حديثه بالإشادة بتشكيلة الأهلي الحالية، معتبرًا أنها الأفضل في مصر وأفريقيا، ويضم الفريق سبعة لاعبين يُعدّون من الأفضل في مراكزهم على مستوى القارة.