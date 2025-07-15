خبير يُحذر من شحن الأجهزة طوال الليل: "قد يسبب حريقًا"

حذّر الخبير التقني عصام الحموري من مخاطر ترك الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة واللاب توب في الشحن طوال الليل، مؤكدًا أن هذا التصرف قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجهاز واحتمال حدوث حرائق.

وقال الحموري في تصريحاته في برنامج صباح البلد :"مينفعش أسيب الأجهزة في الشحن طول الليل، لأنه ممكن يسبب حريق."

وأضاف أن بعض الأجهزة لا تحتوي على أنظمة حماية متطورة توقف الشحن تلقائيًا بعد امتلاء البطارية، مما يزيد من خطر ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث ماس كهربائي.

أضرار استخدام الهواتف لفترات طويلة

كما شدد الحموري على أهمية عدم استخدام الهواتف واللاب توب لفترات طويلة دون انقطاع، موضحًا أن ذلك يسبب إجهادًا للبطارية، وسخونة للجهاز، بالإضافة إلى أضرار صحية على المستخدمين مثل إجهاد العين وتشنجات في الرقبة والظهر.

واختتم الحموري حديثه بنصائح للوقاية، أبرزها:استخدام شواحن أصلية ومعتمدة وتجنّب شحن الأجهزة أثناء النوم وإراحة الجهاز بعد ساعات من الاستخدام المتواصل.