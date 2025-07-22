حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025| فيديو

تشهد البلاد اليوم، الثلاثاء 22 يوليو 20258، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا، خاصة في القاهرة والوجه البحري وجنوب الصعيد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا.

كما تظهر شبورة مائية صباحية تبدأ من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من السواحل الشمالية والوجه البحري وغرب القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة في أبرز المناطق:

القاهرة تسجل 38 درجة للعظمى و27 للصغرى.

العاصمة الإدارية تسجل 39 درجة للعظمى.

شرم الشيخ تصل إلى 40 درجة.

الصعيد يشهد أعلى درجات الحرارة، حيث تسجل قنا وأسوان والوادي الجديد 42 درجة مئوية.

الإسكندرية تسجل 33 درجة، بينما مطروح عند 31 درجة.

دمياط وبورسعيد الأجواء بها أقل حرارة مقارنة بباقي المحافظات، مع طقس حار نسبيًا.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة من الظهر وحتى العصر.

ارتداء ملابس خفيفة وقطنية.

الإكثار من تناول السوائل.

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة.