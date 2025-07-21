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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس اليوم.. تحذير هام من الحر والرطوبة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
إسلام خالد

الظواهر الجوية.. يتسم طقس اليوم الإثنين، بإجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، وسط ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس. 

حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد استمرار تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح، إلى جانب نشاط للرياح على بعض المناطق، ولتفاصيل حالة الجو ودرجات الحرارة شاهد توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، أما ليلا، فتسود أجواء مائلة للحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

ويتوقع ان تكون هناك شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، مع نشاط رياح على فترات متقطعة في السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

الظواهر الجوية خلال إجازة عيد الفطر المبارك
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75. متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية

الطقس غدا 

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 37 26
العاصمة الإدارية 38 26
6 أكتوبر 38 25
بنها 37 26
دمنهور 35 23
وادي النطرون 37 25
كفر الشيخ 35 24
المنصورة 35 24
الزقازيق 37 25
شبين الكوم 36 24
طنطا 35 24
دمياط 33 25
بورسعيد 34 26
الإسماعيلية 39 24
السويس 38 24
العريش 33 22
رفح 33 22
رأس سدر 37 23
نخل 36 18
كاترين 32 17
الطور 34 25
طابا 34 22
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 33 23
العلمين 32 22
مطروح 31 23
السلوم 33 23
سيوة 38 23
رأس غارب 39 27
الغردقة 39 29
سفاجا 40 27
مرسى علم 39 29
شلاتين 39 28
حلايب 37 29
أبو رماد 38 27
رأس حدربة 36 28
الفيوم 38 24
بني سويف 38 24
المنيا 39 23
أسيوط 39 25
سوهاج 40 26
قنا 41 28
الأقصر 42 27
أسوان 42 28
الوادي الجديد 41 24
أبوسمبل 42 29

طقس الأمس

شهدت البلاد، يوم الأحد، طقسًا مماثلًا لما هو متوقع اليوم، حيث سجلت درجات الحرارة مستويات مرتفعة تخطت 40 درجة مئوية في بعض المحافظات الجنوبية مثل الأقصر وأسوان. كما استمرت نسبة الرطوبة في الارتفاع على مناطق الساحل والدلتا، مما ضاعف من الإحساس بدرجات الحرارة.
وكانت الرياح نشطة على بعض المناطق الساحلية، وسادت أجواء صافية إلى غائمة جزئيًا خلال فترات النهار.

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