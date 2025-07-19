بسبب الموجه الحارة.. الزراعة تصدر توجيهات عاجلة للمزارعين

قدم الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، عدة نصائح هامة للمزارعين خاصًة مع الموجة الحارىة الحالية والتى تبدأ أمس وتستمر لمدة 5 أيام ، وذلك تجنبًا لحدوث أى آثار سلبية وتشمل:



1. إرجاء زراعة أي محاصيل بينية أو خضر جديدة (بصل اخضر – شبت) حتى انكسار الموجة ، ولا حتى نفكر في زراعة المحاصيل الخريفية ... زي البنجر وخلافه الا بتعليمات واضحة ..

2. ريات خفيفة وسريعة صباحًا فقط (يفضل قبل 9 ص)

3. لمحاصيل المانجو المتأخر والرمان:

رش خفيف بمحلول الجير المطفي 2% لحماية الثمار من لسعة الشمس وتنحيس الجلد

4. محاصيل الخضر (طماطم – باذنجان – فلفل – خيار):

رش يوم السبت صباحًا بسليكات البوتاسيوم أو فوسفيت البوتاسيوم لمقاومة الإجهاد الحراري

5. راقب أي أعراض لسعات شمس على الثمار أو الأوراق، وتدخل برشات سليكات الومنيوم أو جير مطفي ٢٪ على الثمار .. عند الضرورة.

وقال "فهيم" إن هناك عدة ظواهر جوية نتيجة هذا المنخفض وهي: حرارة قياسية، ورطوبة خانقة، وشمس عمودية بأشعة قصيرة الموجة عالية الطاقة، تشكل خطرا مباشرا على الإنسان والنبات.



درجات حرارة قياسية متوقعة:

القاهرة والدلتا: 41°C

شمال الصعيد: 42°C (المنيا، الفيوم، بني سويف، أسيوط)

جنوب الصعيد: 44°C (سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان)

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن الأشعة الشمسية الآن قصيرة الموجة، ما يعنى اختراقا أعمق للجلد والنبات والتربة، مع الإحساس بالرطوبة شمالاً 80–90%، ما يعنى إحساسا خانقا بالحرارة مع شبورة صباحية كثيفة.

