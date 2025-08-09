بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب..تحركات في البنوك لنشر الشمول المالي

تعكف البنوك المصرية بتوجيه من البنك المركزي المصري علي تعزيز ونشر الخدمات المصرفية المتطورة بالتزامن مع بدء الاحتفال باليوم العالمي للشباب والذي انطلقت فعالياته اعتبارا من أول أغسطس حتي منتصفه.

تفعيل الشمول المالي

وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري والتي تتضمن استهداف الشباب من الخدمات المصرفية الإلكترونية بما في ذلك فتح الحسابات البنكية بدون حد أدني للرصيد وبدون رسوم بجانب اصدار بطاقات الدفع المقدمة ميزة و المحافظ الإلكترونية وخدمات الإنترنت البنكي المجانية بهدف توسيع دائرة الشمول المالي للفئات المستهدفة.

وعلي مستوي أكثر من 35 بنكًا حكوميًا وخاصا بدأت التحركات نحو نشر الخدمات والمنتجات المصرفية بما في ذلك تفعيل الحدود القصوي لخدمات الدفع اللحظي و فتح الحسابات البنكية

بيت التمويل الكويتي

اعلن بيت التمويل الكويتي إطلاق خدمات المدفوعات اللحظية IPN التي تعتمد علي شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول بحيث يصل الحد الأقصي للمعاملة الواحدة 3 ملايين جنيه

بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة التابع للحكومة عن مشاركته في فعالية اليوم العالمي للشباب حيث قرر التوسع في فتح الحساب الشخصي " وفر" مجانا وبدون رسوم سواء بالعملة المصرية أو الدولار

كما قرر البنك أيضا اصدار بطاقات ميزة وبطاقات الدفع المقدم بالعملة المحلية مجانا و محفظة " قاهرة كاش" للعملاء الجدد والحاليين بدون رسوم

يتيح البنك عمليات فتح حسابات " وفر الجاري و بيزنس" لأسحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و الفيرلانسرز وممكن لديهم أعمال على شبكات التواصل الاجتماعي ممن لا يمتلك مستندات تثبت نشاطهم وبإجراءات ميسرة.

بنك ABC

واعلن بنك ABC مصر عن اعلان نتائج جملة حساب التوفير يوم بيوم والتي تمكن العملاء بالفوز بهواتف محمولة من ماركات شهيرة، حيث جاءت تلك الحملة لتحفيز المتعاملين مع البنك على الإدخار .

وكشف البنك عن فوز 9 من العملاء بتلك الحملة، من خلال رفع معدلات الايداع والتي تضمن للعميل فائدة تصاعدية على الحساب الذي يعتمد علي رصيد اٌلإقفال