بمكياج ناعم وبطن مكشوف.. مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة تودّع بها 2025 | شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها وجمهورها أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مايا في الصور بإطلالة جذابة جريئة وبنطلون وتشيرت مكشوف من منطقة البطن باللون الذهبي وارتدت مجوهورات تليق بإطلالتها، ووضعت مكياجًا ناعمًا يبرز جمال ملامحها.

وعلقت مايا على الصور عبر موقع التواصل انستجرام : "تصفية مسودات عام 2025".

وظهرت الفنانة مايا دياب، في مقطع فيديو وهي تغني مع المطرب والملحن التركي إبراهيم تاتليس، خلال حفلها في اسطنبول أمس السبت 13 ديسمبر.

وظهر التركي إبراهيم تاتليس، جالسا على كرسي على المسرح متأثرا بإصابته بجلطة دماغية سابقة، بينما اتقتربت منه مايا دياب، واشتركت معه بالغناء.