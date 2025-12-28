قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجميع يدعم منتخب مصر.. مُعلق كروي يشيد بفوز الفراعنة على جنوب إفريقيا ويثني على أداء صلاح
بالطقم الشتوي .. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمُواجهة أنجولا بكأس الأمم الأفريقية | شاهد
بمكياج ناعم وبطن مكشوف.. مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة تودّع بها 2025 | شاهد
إطلاق نار بمقر شرطة في ولاية أيداهو الأمريكية.. مقتـ.ـل المشتبه به واستنفار أمني واسع
نشأت الديهي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال «طعنــة» لاستقرار القرن الإفريقي |فيديو
رئيس الصومال يعقد مشاورات وطنية لتعزيز وحدة البلاد واستقلالها
الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة
أصعب تكريم بعد استـ.شهاده .. والدة الشهيد عمرو السقا تسمح لطالب بجامعة بورسعيد ارتداء بدلة ابنها| شاهد
أكلوا مكرونة باللحمة.. محافظ الغربية يطمئن على 17 عاملاً أصيبوا بتسمم غذائي في المحلة|صور
غياب الهوية الفنية وخطط هجومية ضعيفة.. طه إسماعيل ينتقد أداء «الأهلي» أمام المصرية للاتصالات
أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر
هل يُحقق بلدية المحلة مفاجأة.. «الغندور» يُثير الجدل بشأن مباراة الزمالك اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بمكياج ناعم وبطن مكشوف.. مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة تودّع بها 2025 | شاهد

مايا دياب
مايا دياب
علا محمد

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها وجمهورها أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مايا في الصور بإطلالة جذابة جريئة وبنطلون وتشيرت مكشوف من منطقة البطن باللون الذهبي وارتدت مجوهورات تليق بإطلالتها، ووضعت مكياجًا ناعمًا يبرز جمال ملامحها.

وعلقت مايا على الصور عبر موقع التواصل انستجرام : "تصفية مسودات عام 2025".

وظهرت الفنانة مايا دياب، في مقطع فيديو وهي تغني مع المطرب والملحن التركي إبراهيم تاتليس، خلال حفلها في اسطنبول أمس السبت 13 ديسمبر.

وظهر التركي إبراهيم تاتليس، جالسا على كرسي على المسرح متأثرا بإصابته بجلطة دماغية سابقة، بينما اتقتربت منه مايا دياب، واشتركت معه بالغناء.

الفنانة اللبنانية مايا دياب مايا التركي إبراهيم تاتليس الفنانة مايا دياب الملحن التركي إبراهيم تاتليس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

