إطلاق نار بمقر شرطة في ولاية أيداهو الأمريكية.. مقتـ.ـل المشتبه به واستنفار أمني واسع

حدث إطلاق نار في ولاية أيداهو الأمريكية داخل مقر أمني.

أدى ذلك إلى استنفار أمني من السلطات، في ظل وقوع إصابات محدودة ومقتل المشتبه به.

وكشف مسؤولون أن المشتبه به دخل بهو مكتب شرطة مقاطعة شوشون في مدينة والاس وفتح النار، ما أدى إلى وقوع الإصابات، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهة مسلحة داخل المبنى.

وقال قائد شرطة مقاطعة شوشون، ويليام إيدي، إن السلطات تلقت بلاغًا عن إطلاق النار عند نحو الساعة 2:40 مساءً بالتوقيت المحلي، وتم التعامل مع الموقف على الفور.

وأضاف إيدي أن إطلاق نار إضافيًا وقع لاحقًا، قبل الإعلان عن وفاة المشتبه به عند الساعة 4:15 مساءً بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أن إصابات المدنيين ونائب الشرطة وُصفت بالطفيفة.

وأكدت السلطات الأمريكية إحكام السيطرة الكاملة على الوضع عقب تلقي بلاغ بوجود مسلح داخل مقر الشرطة.