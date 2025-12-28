رئيس الصومال يعقد مشاورات وطنية لتعزيز وحدة البلاد واستقلالها

عقد رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، اجتماعًا مع قادة سابقين وسياسيين في إطار مشاورات وطنية تهدف إلى تعزيز وحدة البلاد واستقلالها وتضامنها.

وركز الاجتماع – وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية – على الوضع العام للبلاد، لا سيما القضايا المتعلقة بحماية الوطن وسلامة أراضيه والتصدي للعدوان الإسرائيلي السافر، مع التأكيد على أهمية التوافق الوطني والوحدة السياسية.

وأشاد الرئيس الصومالي بدور القادة السابقين والسياسيين في تقديم المشورة، مؤكدًا أن الدفاع عن وحدة البلاد واستقلالها مسؤولية جماعية تتجاوز الخلافات السياسية، وتستلزم توحيد قوى الشعب الصومالي وعقوله.

كما عقد رئيس الصومال اجتماعات مع أعضاء مجلسي البرلمان المنحدرين من المناطق الشمالية، وعدد من العلماء الصوماليين، بالإضافة إلى إجراء اتصالات هاتفية مع رؤساء دول إقليمية ومنظمات دولية.