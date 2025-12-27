قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبير تنمية بشرية: النجاح يبدأ بشطب العلاقات المزعجة وتطوير المفيد

عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور حسام صالح، استشاري التنمية البشرية، أهمية دراسة الواقع بدقة عند وضع أي خطة للمستقبل، مشددًا على أن وضوح الهدف وقابليته للتنفيذ وتحديده بشكل دقيق يجعل تحقيقه أمرًا سهلًا وممكنًا.

وأوضح حسام صالح، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإنسان يعيش بالقدر، إلا أن ذلك لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب، مؤكدًا ضرورة التخطيط المسبق قبل الدخول في أي مشروع أو خطوة جديدة، مشيرًا إلى أن الخطة يجب أن تُوضع قبل التنفيذ وليس بالتزامن معه، وضرب مثالًا بضرورة وضع خطة واضحة قبل بداية العام الجديد لتقييم العام الماضي والاستفادة من دروسه.

ودعا حسام صالح، إلى تدوين كل ما تم إنجازه خلال العام السابق، مع شطب أي علاقات مزعجة أو أمور غير مفيدة، والتركيز على رفع جودة وقيمة ما هو مفيد، مؤكدًا أن المراجعة الصادقة للنفس تمثل خطوة أساسية للانطلاق نحو النجاح، مشيرًا إلى أهمية وضع خطة للعام الجديد بنقاط محددة ومفيدة، مع الاستفادة من الخبرات السابقة، وإجراء جرد شامل للواقع، يتم خلاله التخلص من كل ما هو ضار، والعمل على تطوير الجوانب الإيجابية.

ونصح حسام صالح بالحفاظ على التوازن النفسي، قائلًا: "وأنا داخل البيت أسيب مشاكل الشغل، وأنا داخل الشغل أسيب مشاكل البيت"، مؤكدًا أن الفصل بين الحياة المهنية والشخصية أحد أهم مفاتيح النجاح والاستقرار.

