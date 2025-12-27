خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء

أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية، انعكست بشكل واضح على تحسن مستوى الخدمات ومستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن المصري تحمّل أعباء مرحلة الإصلاح الاقتصادي من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية على المدى المتوسط والطويل.

أوضح أحمد شوقي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المشروعات القومية الحالية تستهدف بالأساس تحسين مستوى المعيشة وليس رفع مستوى الدخل المباشر، لافتًا إلى أن الدخل يختلف من أسرة لأخرى، بينما ينعكس مستوى المعيشة من خلال جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأشار أحمد شوقي، إلى التحسن الكبير في خدمات النقل، مؤكدًا أنها أصبحت تقدم بجودة مرتفعة، وبشكل سريع وآمن، وتوفر قدرًا أكبر من الراحة للمواطنين، مضيفًا أن المشروعات التي تنفذها الدولة في إطار النمو الاقتصادي انعكست إيجابيًا على الدخل القومي، موضحًا أن أي مشروع اقتصادي في بدايته يعتمد على الإنفاق لتحقيق الإيرادات، وهو ما بدأت الدولة في جني ثماره، مع تسجيل معدلات نمو ملحوظة مقارنة بالسنوات الماضية.

وشدد احمد شوقي، على أن انخفاض معدلات التضخم يعد مؤشرًا مهمًا، إذ يؤكد أن معدل ارتفاع الأسعار أصبح محدودًا مقارنة بالفترات السابقة، ما ساهم في تخفيف الضغوط على المواطنين، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي في مصر انعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن تحسن سعر الصرف لعب دورًا محوريًا في الحد من الزيادات السعرية، موضحًا أن سعر الدولار كان في بداية العام نحو 50.7 جنيه، وتراجع حاليًا إلى 47.5 جنيه، وهو ما ساعد على عدم حدوث زيادات كبيرة في الأسعار.

وتابع: "لولا هذا التحسن في سعر الصرف لكانت الأسعار قد شهدت ارتفاعات جنونية، المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد المصري".