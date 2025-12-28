بالطقم الشتوي .. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمُواجهة أنجولا بكأس الأمم الأفريقية | شاهد

بدأ منتخب مصر استعداداته لمواجهة أنجولا في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقامة حاليًا في المغرب حيث ارتدى لاعبو المنتخب الطقم الستوي لبرودة الطقس.

وشارك الإعلامي فتح الله زيدان استعدادات منتخب مصر لمواجهة أنجولا في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقامة حاليًا في المغرب عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد فى بطولة كأس أمم إفريقيا أحرزه محمد صلاح.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب أنجولا مساء بعد غد الإثنين فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

منافس مصر بدور الـ 16 بـ كان المغرب

ومن المقرر أن يكون الاحتمال الأقرب أن يواجه منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة.

والأقرب للصعود كأفضل مركز ثالث فى المجموعة الثالثة منتخب تنزانيا أو أوغندا وفى المجموعة الرابعة بنين أو بوتسوانا.

كان حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني كشف سر بكائه لـ حكم مباراة جنوب إفريقيا عقب طرد محمد هاني نجم الفراعنة الكبار.