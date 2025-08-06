قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برصاص الاحتلال.. استشهاد سليمان العبيد الهداف التاريخي للأندية الفلسطينية
وزير الخارجية: نرفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه
الكشف عن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية رسميا
إجراءات صارمة.. 35 لجنة على مستوى الجمهورية للتفتيش على مخازن الأعلاف
بعد انتهاء الانتخابات.. تعرف على موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ
ميلان يضم السويسري أردون جاشاري حتى 2030 لتعزيز خط الوسط
خالد الجندي: القرآن الكريم تعامل مع موضوع أصحاب الكهف بأسلوب إعجازي مقصود
وراك 110 ملايين.. محمد شردي: لا أحد يعارض موقف الرئيس السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين
مدبولي يحسم الجدل: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"
هل يجب للمأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء تجيب
السيطرة على حريق شب في كمية من المخلفات بالخانكة
شهادات جديدة تدين المتهمين ببيع الصغيرة شاهندا بالمقطم.. واعترافات تكشف المستور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي.. انطلاق فعاليات برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

انطلقت فعاليات برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية بالتعاون بين البنك المركزي المصري، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري، حيث تطرح كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان برنامجًا جديدًا في العلوم المصرفية، وذلك في إطار تطوير منظومتها التعليمية ومواءمة مناهجها مع احتياجات سوق العمل المصرفي والمالي. 

وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أهمية البرنامج في تمكين الشباب وتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل، حيث يؤسس لمسار تعليمي جديد استجابة لمتطلبات سوق العمل والحاجة للتغيير من خلال مناهج متطورة ولتحقيق شراكات بين التعليم العالي وسوق العمل مع البنوك، إتاحة فرص توظيف بالبنوك المشاركة، تعزيز البنية التحتية لتطوير قواعد التعليم، من خلال تدريب أكاديمي ومنح شهادات دولية معتمدة، تؤهل خريج على مستوى عال للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي. 

وشهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تدشين البرنامج الأول من نوعه في مصر، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل. 

وفي كلمته، أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تأهيل الطلاب بالخبرات والمهارات اللازمة من خلال برنامج العلوم المصرفية، والذي يُعد من البرامج المطلوبة بشدة في السوق المحلي والدولي.

وأوضح أن البرنامج يركز على إعداد كوادر شبابية مؤهلة للمنافسة، ويعتمد على دمج التدريب العملي في المنهج الدراسي كعنصر أساسي، ما يعزز من مهارات الطلاب ويصقل قدراتهم. كما يُقدم منهجًا متوازنًا يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، لنقل مفاهيم حديثة للطلاب في مجالات إدارة المخاطر، السياسات النقدية، التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مجال البنوك، إلى جانب تدريب ميداني مكثف اجباري سنويا في البنوك المصرية أثناء فترة الدراسة بالبرنامج لكافة الطلاب. 

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، خلال كلمته أن المجلس يسعى دائمًا لتقديم ما يخدم المجتمع الأكاديمي ويعزز دوره كقوة دافعة لتطوير التعليم في مصر. وأشار إلى أن برنامج العلوم المصرفية يُعد دلالة واضحة على وعي الدولة بأهمية دعم الاقتصاد الوطني وسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وذلك عبر تعزيز المعرفة والتعليم لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

كما شدد على أهمية أن يكون لدينا منظومة بحث علمي مؤثرة تُسهم في دعم الاقتصاد، وتسعى إلى بناء الإنسان المصري على أسس علمية راسخة، بما يواكب التطورات العالمية ويخدم احتياجات المجتمع المحلي.

وخلال إطلاق فعاليات برنامج العلوم المصرفية، ألقى الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة القطاع التجاري، بالمجلس الأعلى للجامعات كلمة أشار فيها إلى أهمية هذا البرنامج في دعم المسار الأكاديمي والمهني للشباب المهتمين بالقطاع المصرفي. وأكد أن البرنامج يُعد خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات العالمية في مجال الأعمال والخدمات المالية. كما نوّه إلى أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمصرفية يعكس رؤية طموحة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في رأس المال البشري.

وقدّم الدكتور عبد العزيز نصير، مدير المعهد المصرفي، خلال الفعاليات عرضًا شاملاً تناول فيه أبرز إنجازات المعهد ودوره الحيوي في تطوير الكفاءات البشرية في القطاع المصرفي المصري. واستعرض الدكتور نصير المبادرات التدريبية التي أطلقها المعهد، والشراكات الاستراتيجية التي عقدها مع مؤسسات دولية مرموقة، بالإضافة إلى البرامج التخصصية التي تهدف إلى مواكبة أحدث الممارسات العالمية في الصناعة المالية.

وأكد في عرضه أن المعهد يسعى باستمرار إلى الابتكار والتوسع، ليظل منصة رائدة للتطوير والتعليم المصرفي في المنطقة.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن البرنامج يأتي ضمن توجه الجامعة لتأهيل جيل من الكوادر المهنية المتميزة، القادرة على مواكبة التطورات في عالم البنوك والاستثمار، ويسعى لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات الحديثة في مجالات إدارة البنوك وتطبيقات التكنولوجيا المصرفية والسياسات النقدية والرقابة المصرفية، تحليل الأسواق والمخاطر المالية، تطبيقات التكنولوجيا المصرفية، السياسات النقدية والرقابة المصرفية. 

وأشار إلى أن البرنامج يولي اهتمامًا كبيرًا بالابتكار المالي، ويدعم التوجهات الوطنية في مجالات الشمول المالي وريادة الأعمال، مما يساهم في وضع مصر على خارطة الدول الرائدة عالميًا في تقديم برامج تعليمية متخصصة في العلوم المصرفية. 

وأشار الدكتور جمال يوسف عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان الى أن البرنامج يتضمن مقررات متخصصة ومتكاملة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ويعتمد على الشراكة مع خبراء مصرفيين، لتنظيم ورش عمل وزيارات ميدانية. ويعد إطلاق البرنامج دعمًا لخطط الدولة في تطوير القطاع المصرفي، والمساهمة في إعداد كوادر وطنية تملك أدوات التغيير والتنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك تحت إشراف الدكتورة نهى أبو زيد منسق البرنامج.  

برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية البنك المركزي المصري المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

انتخابات مجلس الشيوخ

قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ.. شروط الفوز بالفردي والقوائم

ارشيفية

جريمة الحي الراقي .. النيابة تأمر بتشريح جثمان صغير المهندسين

ترشيحاتنا

الحر

تحذير .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب الحر تجعلك طريح الفراش

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أرملة إبراهيم شيكا تكشف السبب الحقيقي للوفاة.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

البغاشة

طريقة عمل البغاشة الشرقية على أصولها

بالصور

ازاي تشتري السلع بتخفيض 18% من التموين؟ الأماكن والأسعار

تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025

طريقة عمل اللحمة بالبصل

طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل

ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب منشورات مثيرة للجدل حول غزة

المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

بلقيس
بلقيس
بلقيس

فيديو

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد